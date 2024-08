Maltempo, Capo Protezione Civile Campania sui luoghi colpiti

Iniziata una prima ricognizione dei danni

Il capo della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo, si è recato a San Felice a Cancello per fare un punto della situazione con il Sindaco del Comune, in merito ai danni causati dal maltempo e alle ricerche dei dispersi e tiene costantemente informato il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

Subito dopo incontrerà anche i Sindaci degli altri due comuni maggiormente colpiti, Arienzo, in provincia di Caserta, e Baiano, in provincia di Avellino, che avevano richiesto il supporto della Regione.

Da questa notte, infatti, con il coordinamento della Sala operativa unificata, sono al lavoro 34 squadre di volontari della Protezione Cvile della Campania dotati di mezzi speciali ed idrovore per supportare le comunità colpite nelle operazioni connesse al maltempo e, in particolare, per liberare le strade dal fango.

Il Direttore generale della Protezione Civile, Italo Giulivo dopo aver valutato i dati dei pluviometri, ha detto:

Ieri ha detto la perturbazione ha iniziato ad interessare dapprima il casertano, con un nubifragio su Capua, dove sono caduti circa 70 millimetri di pioggia già a partire dalle 15:30 e successivamente è transitata su Arienzo e Baiano. Quindi le piogge sono iniziate nel primo pomeriggio con precipitazioni massime di evento pari a 71,8 millimetri cumulativi registrati nella Valle Caudina. Un quadro perfettamente compatibile con l’allerta gialla che era stata emanata dal Centro Funzionale e che era in atto ieri, che segnalava, appunto, la possibilità di temporali improvvisi ma particolarmente intensi. Per questo motivo invitiamo sempre a non sottovalutare le allerte meteo.

È intanto iniziata una prima ricognizione dei danni in base alle segnalazioni che pervengono dai Comuni.