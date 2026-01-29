Maltempo al Sud, Uffici MiC monitorano danni a patrimonio culturale

Borgonzoni: In corso attività di messa in sicurezza

A seguito dei grandi eventi meteorologici che nei giorni scorsi hanno interessato Calabria, Sardegna e Sicilia, le Soprintendenze dei territori coinvolti hanno controllato tutto il patrimonio culturale calabrese e sardo e quanto di competenza statale in Sicilia, avviando interventi di recupero e messa in sicurezza.

Lo rende noto il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, con delega alla Sicurezza.

Il Sottosegretario aggiunge infine:

Da una prima stima dei danni i sopralluoghi sono infatti tuttora in corso, le criticità maggiori sono state riscontrate in Sardegna, in particolare lungo la costa sud-orientale. Nelle tre Regioni al momento non risultano danni al patrimonio archivistico. Il personale degli uffici MiC sul territorio continuerà a tenere alta l’attenzione, lavorando in collaborazione con le Forze dell’ordine preposte per evitare sciacallaggio e furti e con il massimo impegno per la tutela e la salvaguardia delle testimonianze della nostra storia. Alle comunità coinvolte tutta la mia vicinanza.

In Sardegna, nella provincia di Cagliari, colpita l’area archeologica di Nora nel Comune di Pula, con cedimenti, accumuli di elementi lapidei, crolli parziali di strutture e cadute di pini.

Sempre qui, si registrano danni nella Chiesa di Sant’Efisio e nelle aree di necropoli costiere così come nella Necropoli di Bithia e sulla spiaggia di Su Giudeu del Comune di Domus de Maria e nel sito di San Valentino del Comune di Sadali.

A Cagliari, lungo la spiaggia del Poetto, si segnalano rinvenimenti lignei provenienti da una nave giacente nelle acque antistanti.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per il territorio ha avviato i primi interventi di messa in sicurezza e recupero in somma urgenza.

Le provincie di Sassari e Nuoro riportano una situazione meno grave, ma non mancano segnalazioni relative alle opere d’arte del Museo all’aperto del Comune di Ulassai e delle Chiese dei Santi Egidio e Anania e di San Leonardo di Locoe del Comune di Orgosolo.

In Calabria segnalati danni alla villa romana di Casignana, località Palazzi (RC), dove l’acqua ha raggiunto le pavimentazioni a mosaico, e alla Porta di Terra e Orologio nel Comune di Isola Capo Rizzuto (KR).