Maltempo, al sud della Toscana codice giallo pioggia

In vigore fino alle 7:00 del 2 marzo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ancora pioggia su gran parte della Toscana a causa della perturbazione in transito fra oggi, venerdì 1° marzo, e domani, sabato 2 marzo.

Per la giornata di oggi si conferma il codice giallo per le zone appennniniche e il sud della regione per piogge sparse e locali temporali.

Dalla mezzanotte e fino alla mattinata di sabato i fenomeni si concentreranno nel sud della regione e sulle isole, con piogge, temporali sparsi e occasionali colpi di vento e grandinate.

Per questo la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalla mezzanotte di venerdì 1° marzo fino alle 7:00 di sabato 2, per le zone costiere e interne del sud della Toscana, isole comprese.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.