Malika Ayane a studenti federiciani: Studiate, vi porterà lontano

Malika Ayane a San Marcellino con gli studenti federiciani.

È stata la protagonista del secondo appuntamento della settimana ‘clou’ delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e stasera, 4 giugno, sarà ‘la voce’ dell’ormai tradizionale concerto che l’Ateneo offre alla città per il suo ‘compleanno’.

L’appuntamento è alle ore 21:00 in piazza del Gesù.

Stamattina, ad accogliere l’artista è stata la Prorettrice della Federico II, Rita Mastrullo.

Le ha detto Mastrullo:

Grazie per aver accettato il nostro invito ad essere la voce degli 800 anni della nostra Università, in occasione del concerto aperto alla città che vuole essere simbolico del rapporto stretto che c’è tra l’Ateneo e Napoli.

La cantante ha conversato con Pier Luigi Razzano, coordinatore delle attività di F2 Radio Lab, il laboratorio radiofonico dell’Ateneo, e ha poi risposto alle domande degli studenti.

Ayane ha affermato:

È per me davvero un privilegio essere qui per questa data così importante , non mi sento un ospite d’onore, ma una turista privilegiata ed è un lusso grandissimo.

Il concerto di stasera sarà caldo, solo pianoforte, basso e batteria, niente di troppo grande. Vincerà la cantabilità.