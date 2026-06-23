Malfunzionamento rete elettrica in Corso Umberto a Napoli

Interventi in corso per il ripristino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nella notte appena trascorsa, si è verificato un significativo blackout in Corso Umberto a causa della prolungata e violenta ondata di calore che si è abbattuta da qualche giorno nella Città Metropolitana di Napoli.

Il fenomeno ha generato danni importanti alla rete elettrica di distribuzione. Sul posto da subito il Dirigente e i tecnici dell’Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche del Comune di Napoli, nonché il gestore della rete.

L’Assessore Edoardo Cosenza ha seguito con attenzione le delicate operazioni di riparazione che sono attualmente in corso a cura del gestore.

Al momento si registrano ancora circa 300 utenze prive di energia elettrica. I tecnici sono al lavoro per ridurre al minimo i tempi di disservizio e garantire il pieno ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.

L’amministrazione comunale rivolge un appello a tutti i residenti della zona interessata e delle aree limitrofe, invitandoli a limitare al massimo l’uso della corrente elettrica e dei dispositivi ad alto consumo nelle prossime ore proprio per favorire il recupero della alimentazione in emergenza del maggior numero di utenze.

Questo accorgimento è inoltre fondamentale per non sovraccaricare il sistema, in questa fase delicata e consentire il corretto svolgimento dei lavori di ripristino in totale sicurezza.