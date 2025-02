Malattie Rare. LSA: più conoscenza, sensibilizzazione e ricerca

Questo l’appello dell’Associazione di pazienti LISCLEA

Paola ha 65 anni, Livia 37, Sebastiano 43, Samuele 8. Età e sesso diversi, eppure le loro vite sono unite da un sottile filo rosso.

Quello del Lichen Scleroatrofico, una patologia infiammatoria cronica, inserita nell’elenco delle malattie rare, Decreto Ministeriale Nº 279/200, che interessa prevalentemente la cute e le mucose dell’area anogenitale

Prurito intenso, atrofia, lacerazioni, bruciore, disturbi urinari, perdita di elasticità e difficoltà ad avere rapporti sessuali sono tra i sintomi più comuni. Una malattia che non riguarda solo il sesso femminile nella fase della menopausa, come si pensava fino a qualche tempo fa, ma anche giovani donne, uomini e bambini.

Li definiscono malati rari, ma forse così non sono.

A confermarlo il Dottor Emanuele Miraglia, dermatologo:

Il Lichen è una malattia rara, ma non così tanto. Secondo la mia esperienza siamo attorno al 3% delle persone, divise in parti uguali tra donne e uomini. Nei bambini le forme sono un po’ più rare, in alcuni casi acute, ma che poi tendono a sparire nel tempo.

Oggi del Lichen conosciamo i sintomi, le cure, ma il vero ostacolo resta la diagnosi.

In molti casi, infatti, viene diagnosticato con mesi, se non anni, di ritardo, andando a incidere negativamente sulla salute personale e di coppia della persona, come ci dice la Dottoressa Anna Angela Criscuolo, ginecologa:

Il Lichen influisce sulla vita delle donne, sui rapporti sessuali, sulla gestione quotidiana, su possibili gravidanze, sul lavoro. Non è solo un problema organico, ma opera su diverse sfere personali. Ecco perché è necessario arrivare alla diagnosi in breve tempo.

A fare eco alla dottoressa Criscuolo sono le parole della giovane Livia:

Alla diagnosi di malattia rara si sovrappone quella di natura ginecologica. Il Lichen fa stare malissimo e fa essere diversi. E poi c’è il fatto di dover spiegare che cosa si ha a chi si ama, alla propria famiglia.

Diagnosi, ma soprattutto prevenzione, quella che spesso manca agli uomini, come ci conferma il Dottor Stefano Lauretti, urologo:

Mentre le donne sono più portate a effettuare visite ginecologiche, gli uomini sono restii. Oltre alla necessità di sottoporsi regolarmente a delle visite specialistiche, dovremmo educare gli uomini a una corretta igiene e al fatto che ci sono condizioni, come il diabete, la psoriasi, le malattie autoimmunitarie, che possono predisporre i pazienti a problematiche urinarie importanti. Una buona educazione sanitaria, non particolarmente complessa, può facilitare una diagnosi precoce e quindi quanto più è precoce la diagnosi, tanto migliore può essere il trattamento.

Urologi, ginecologi, dermatologi, chirurghi plastici: per sua natura il Lichen necessita di un approccio terapeutico multidisciplinare.

A supporto del quale arriva l’Associazione LISCLEA, come testimonia la storia di Paola:

L’incontro con LISCLEA è stato fondamentale: non mi ha fatto sentire sola e mi ha aiutato nelle cose pratiche, dal nome degli specialisti agli indirizzi dei centri. Frequentare un’associazione è parlare lo stesso linguaggio, è trovare un terreno fertile su cui innestare un racconto.

Un’Associazione che, come afferma la sua Presidente, Muriel Rouffaneau:

Da anni si impegna per promuovere maggiore conoscenza e sensibilizzazione della malattia, oltre che favorire lo sviluppo della ricerca. Lo facciamo per noi, pazienti in primis, ma soprattutto per le nuove generazioni, affinché possano avere una vita migliore.

Quella vita che Serena, la mamma di Samuele, si augura:

Se riuscisse a guarire avrebbe una vita più semplice, normale. Ora che è alle elementari anche se fa assenze o non finisce l’anno scolastico non ci sono grandi problemi, ma quando sarà più grande? O quando lavorerà? Capiranno la sua difficoltà?

LISCLEA è un’associazione di pazienti affetti da Lichen Scleroatrofico, ma anche di genitori di piccoli pazienti che intendono proteggere e accudire al meglio. L’associazione è nata nel 2018 con l’obiettivo di far conoscere la malattia troppo spesso ignorata; aiutare i pazienti e le famiglie a organizzarsi dando informazioni pratiche – e non mediche – per orientarsi velocemente verso le strutture e i centri di riferimento dove ricevere sostegno, diagnosi ed esenzione, considerando che chi è affetto da Lichen è un malato raro; e informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla patologia attraverso convegni e giornate dedicate.

Il Lichen Scleroatrofico

Cosa è

Il Lichen Sclerosus o Lichen Sclero-atrofico, LSA, è una patologia infiammatoria cronica che interessa prevalentemente la cute e le mucose dell’area anogenitale. Con il Decreto Ministeriale Nº 279/2001 è stato inserito nell’elenco delle malattie rare.

Si presenta con maggior frequenza nel sesso femminile, con due picchi di incidenza: nell’età infantile e nel post menopausa. Nel sesso maschile, invece, si osserva maggiormente intorno ai 40 anni.

Il quadro clinico è caratterizzato da papule biancastre confluenti in placche frequentemente a evoluzione atrofica, talvolta ipertrofica, che interessano le aree anogenitali e meno la cute; occasionalmente nei casi più severi, possono apprezzarsi fissurazioni ed erosioni.

Il LSA può causare atrofia tissutale, cicatrici destruenti, deficit funzionali; raramente, nel 4 – 5% dei casi, può correlarsi ad aumentato rischio di carcinoma squamocellulare, SCC.

Sintomi

Dal punto di vista sintomatologico viene riferito prurito, dolore, bruciore e disturbi urinari. Può rappresentare un disordine invalidante potendo determinare una significativa disfunzione sessuale sia nelle donne che negli uomini.

Nel sesso femminile può indurre significative alterazioni dell’anatomia vulvare con incappucciamento del clitoride e parziale o totale scomparsa delle piccole labbra, mentre negli uomini l’interessamento del frenulo e del prepuzio può portare a una eventuale progressiva fimosi, fusione del solco balano-prepuziale e il coinvolgimento del meato uretrale può provocare stenosi dell’uretra.

Diagnosi

A tutt’oggi è considerata una malattia infiammatoria multifattoriale a probabile eziopatogenesi autoimmunitaria che colpisce maggiormente individui geneticamente predisposti.

Una diagnosi precoce, un trattamento immediato e un follow-up multispecialistico a lungo termine sono fondamentali per la corretta gestione di tale patologia. È importante la tempestività dell’approccio clinico – diagnosi precoce – per limitare le eventuali complicanze che possono insorgere nel corso del tempo.

Una gestione corretta prevede un approccio terapeutico multidisciplinare, unica modalità in grado di garantire la qualità del risultato.

Cura

Esistono diverse tipologie. I farmaci topici e sistemici rappresentano la prima linea di terapia per i pazienti affetti da LSA. Tuttavia, nonostante siano efficaci, gli effetti avversi di un loro utilizzo a lungo termine sono ben noti sebbene rari, pertanto il trattamento viene effettuato per periodi limitati.

Gli inibitori topici della calcineurina rappresentano un’altra opzione terapeutica per i pazienti che non hanno risposto alla terapia steroidea o che presentano controindicazione all’uso degli stessi.

La vitamina E svolge un’azione elasticizzante, antiossidante e antiinfiammatoria e non presenta effetti collaterali a breve e a lungo termine. La chirurgia deve essere riservata ai pazienti con lesioni tumorali associate o per la correzione di alterazioni funzionali causate da cicatrici destruenti.

La circoncisione negli uomini può essere considerata nelle forme lievi o moderate, con malattia limitata al prepuzio e al glande, poiché non sono presenti tuttora dati di una risoluzione clinica a lungo termine e per il rischio di recidiva in caso di trattamento in fase attiva.

Negli ultimi anni si stanno valutando nuovi approcci terapeutici attraverso la medicina rigenerativa, tra cui il Plasma Ricco di Piastrine, PRP, e il Lipofilling. Il PRP si basa sulla somministrazione intralesionale di un emoderivato.

Il razionale dell’impiego non trasfusionale di concentrati piastrinici deriva dall’elevato potenziale biologico delle piastrine in grado di produrre fattori di crescita che favoriscono la riparazione e rigenerazione tissutale stimolando la secrezione di collagene e matrice extracellulare e modificando la risposta infiammatoria con effetto antibatterico.

Il Lipofilling consiste nell’estrazione di grasso corporeo, da zone come le cosce o l’addome, il suo trattamento e il successivo trasferimento in un’altra regione corporea. Il vantaggio di questo trattamento consiste nelle cellule staminali contenute nel grasso, che contribuiscono in modo determinante all’effetto rigenerativo dei tessuti.

Esistono tre tipi di lipofilling: quello del tessuto adiposo autologo, della stessa paziente, quello del tessuto arricchito con cellule della Frazione Stromale Vascolare, AD-SVF, e, infine, quello delle cellule staminali derivate da tessuto adiposo purificato.