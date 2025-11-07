Malattie rare, in Sardegna la Miastenia colpisce più che altrove

Riceviamo e pubblichiamo.

Si chiama Miastenia Gravis (MG), o anche semplicemente Miastenia: è una malattia rara ma, così come altre patologie immuno-mediate, con un’incidenza particolarmente forte in Sardegna.

Nel mondo è infatti una patologia che colpisce mediamente 20 persone ogni 100.000 abitanti, ma in Sardegna i numeri sono molto più alti, quasi tre volte più della media europea, con una prevalenza di 55,3 casi su 100.000: la più alta nota al mondo.

I numeri emergono da uno studio pubblicato nel 2019 dall’Università di Sassari e stando a questi dati nell’Isola dovrebbero esserci circa 1.000 persone affette.

La Miastenia Gravis è una malattia di origine autoimmune e non ereditaria, dall’andamento imprevedibile, con manifestazioni che possono essere diverse da persona a persona, ma spesso debilitante e con un forte impatto sulla qualità della vita.

A scatenarla è la produzione anomala di diversi anticorpi che attaccano le giunzioni neuromuscolari e causano quindi una generale debolezza muscolare che può colpire occhi, braccia, gambe, ma anche rendere impossibile la deglutizione e la masticazione, fino a causare delle vere e proprie crisi respiratorie.

Di questa patologia e del suo impatto nell’Isola si è parlato oggi al convegno ‘Miastenia Gravis, la Sardegna al centro’, organizzato da Osservatorio Malattie Rare, OMaR, con il patrocinio di AIM – Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative Amici del Besta, sezione Sardegna, e il contributo non condizionante di UCB Pharma.

Nel corso del convegno, moderato dalla Direttrice di OMaR Ilaria Ciancaleoni Bartoli, si è fatto il punto sui numeri, sull’organizzazione della rete e dei percorsi e sui bisogni dei pazienti.

Maya Uccheddu, Coordinatrice di AIM Sud Sardegna, ha raccontato:

In quanto alla Rete dei centri di riferimento regionale, potrebbe essere necessario fare un’integrazione: siamo felici che sia stata riordinata recentemente ma lavorando alla mappatura stiamo verificando che sono rimasti fuori dei poli importanti e che effettivamente danno un ottimo servizio ai pazienti.

L’impatto dal punto di vista sociale ed economico è alto, spesso con perdita o riduzione delle ore lavorative per la persona che ne è affetta, ma anche per il caregiver.

La miastenia è una patologia invalidante, e spesso anche sotto trattamento rimangono sintomi fluttuanti o si hanno inaspettate ricadute.

Ma i numeri sono fondamentali per capire anche la distribuzione territoriale e fare programmazione.

Intanto sarebbe utile avere numeri reali dei pazienti in tutto il territorio sardo: sappiamo che molti pazienti probabilmente non sono tracciati perché magari in cura fuori Regione o in centri periferici, che non possono rilasciare esenzione.

La sezione regionale di AIM – Associazione Italiana Miastenia sta lavorando per mappare le difficoltà del nostro territorio, che esistono ma possono essere affrontate grazie alla collaborazione dei clinici e delle istituzioni.

Le richieste portate da clinici e pazienti possono essere dunque sintetizzate così:

1. Informare la popolazione sulla patologia, così che i pazienti non si sentano più ‘invisibili’;

2. Sensibilizzare tutta la classe medica sui sintomi per favorire una diagnosi più veloce;

3. Potenziare il registro di malattia, così da favorire organizzazione e programmazione anche economica;

4. Integrare e potenziare la Rete Regionale dei Centri di Riferimento.

Al convegno ha partecipato un’ampia rappresentanza istituzionale: l’Assessore dell’Igiene e Sanità Armando Bartolazzi, il Direttore del nuovo ‘Hub del farmaco’ di ARES Paolo Serra, la Presidente della VI Commissione Salute On. Carla Fundoni, e il Consigliere Regionale della medesima Commissione On. Ivan Piras.

La coordinatrice di AIM Nord Sardegna, Federica Basciu, ha spiegato:

La miastenia è una malattia fortemente invalidante, che ti rende incapace di compiere le attività quotidiane: lavorare, occuparsi della famiglia, ma anche solo pettinarsi i capelli o lavarsi i denti.

A volte però ti rende anche incompreso: perché è una patologia che non ha segni e sintomi così visibili: chi come me ne è affetto non ha le sembianze di una persona malata.

Le persone con miastenia gravis spesso perdono il lavoro, quasi mai viene loro riconosciuta la Legge 104 e non accedono alle prestazioni di assistenza sociale come l’invalidità civile.

Per questo motivo dobbiamo far comprendere alla popolazione, attraverso i media e i decisori pubblici, le difficoltà e i bisogni di chi ne è affetto.