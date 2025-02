Malattie rare, a Napoli tre giorni per attuare il percorso

6 e 7 febbraio 2025 al Centro Congressuale – Basilica San Giacomo degli Spagnoli e l’8 febbraio al Centro di Coordinamento Malattie Rare Ospedale Monaldi

Riceviamo e pubblichiamo.

I bisogni dei pazienti non ancora soddisfatti, i passi compiuti nell’applicazione in tutta Italia del Piano nazionale e nella ricerca.

Questi alcuni dei temi al centro dell’evento organizzato dal Centro di Coordinamento Malattie Rare, in accordo con la direzione generale Tutela della Salute della Regione Campania, nelle giornate del 6 e del 7 febbraio 2025, presso il Centro Congressuale – Basilica San Giacomo degli Spagnoli, piazza del Municipio, 29, e dell’8 nel Centro di Coordinamento Malattie Rare dell’Ospedale Monaldi, via Leonardo Bianchi snc.

La tre giorni ha lo scopo di porre a confronto decisori politici, specialisti, medici di medicina generale, pediatri, ricercatori e pazienti sui passi necessari per rendere concrete le azioni del Piano nazionale delle malattie rare, che mirano a migliorare percorsi, trattamenti, ricerca, comunicazione e formazione ovvero, tutti gli aspetti indispensabili per avere una rete dedicata ed efficace.

L’evento, realizzato con il sostegno non condizionante di Alexion e Sanofi, si pone fra gli appuntamenti in vista della Giornata mondiale dedicata alle malattie rare, 28 febbraio, ed ha come responsabile scientifico il Professor Giuseppe Limongelli, Direttore del Centro di Coordinamento delle malattie rare della Regione Campania, Direttore dell’Unità di malattie cardiovascolari rare ed ereditarie dell’Ospedale Monaldi di Napoli, Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Fra i relatori, durante le tre giornate, sono previsti: Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato per la Salute, Mara Campitiello, Capo Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale presso il Ministero della Salute, Francesca Simonelli, Ordinario di Oftalmologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli e Responsabile del Centro studi retinopatie ereditarie e presidente della Società italiana oftalmologia genetica, Paola Torreri, Ricercatrice del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, Anna Iervolino, Direttore generale Azienda Ospedaliera Colli, Nicola Colacurci, Past President della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIGO, e Annalisa Scopinaro, Presidente della Rete Uniamo.

Programma