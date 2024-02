Malattie e infortuni lavoro: dati ufficiali 2023 e impegno UGL Lazio

Il sindacato esprime preoccupazione in merito ai dati ufficiali del 2023, resi noti dal comunicato stampa dell’INAIL

Preoccupazione in merito ai dati ufficiali del 2023, resi noti dal comunicato stampa dell’INAIL. È quanto espresso dal Segretario Regionale UGL Lazio Armando Valiani e dal Responsabile della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Wladymiro Wysocki.

Le cifre rivelano un quadro allarmante: sebbene si registri una riduzione complessiva delle denunce di infortunio del 16,1% e una diminuzione del 4,5% degli incidenti mortali rispetto al 2022, preoccupa il significativo aumento delle malattie professionali, pari al 19,7% rispetto all’anno precedente.

Inoltre, analizzando i dati a livello regionale, emergono numeri inquietanti per la Regione Lazio. Benché si registri una riduzione degli infortuni sul lavoro, sono in aumento gli incidenti in itinere, soprattutto nelle province di Frosinone, Latina e Rieti.

In particolare, a destare particolare preoccupazione, è l’aumento degli infortuni nella fascia di età 15 – 20 anni.

Wladymiro Wysocki sottolinea l’importanza di avviare un percorso educativo relativo alla sicurezza sul lavoro fin dalle scuole, per sensibilizzare e formare i giovani già a partire dalla tenera età.

Questo impegno mira a promuovere una cultura della sicurezza diffusa e consapevole, non solo come obbligo legale, ma come vera e propria forma mentis.

Inoltre, la UGL Lazio con il suo dipartimento sta collaborando attivamente con le istituzioni regionali per la stesura di Vademecum regionali e nella pubblicazione di documenti come ‘Indicazioni per la gestione della Promozione della salute nei luoghi di lavoro’, volti a incoraggiare stili di vita sani e la prevenzione delle malattie professionali.

Sottolinea il Segretario Regionale, Armando Valiani: