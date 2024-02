Malattie dell’orecchio e dell’udito: screening gratuito AORN Caserta

Il 1° marzo la terza Giornata nazionale di sensibilizzazione

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 1° marzo, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta aprirà le porte alla cittadinanza per uno screening uditivo gratuito, in adesione alla terza Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e dell’udito, promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale all’insegna dello slogan ‘Sordità: una pandemia silenziosa’.

L’iniziativa è organizzata dall’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal dott. Marco Manola, come campagna di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione della sordità, con la finalità di rilevare la perdita dell’udito ai primi sintomi e favorire le conseguenti azioni di diagnosi, cura e riabilitazione, utili a contrastare le ripercussioni negative sulla qualità della vita quotidiana dei pazienti affetti dal problema.

L’appuntamento per lo screening è dalle ore 16:00 alle ore 18:00, con accesso diretto, senza prenotazione, negli ambulatori dell’UOC di Otorinolaringoiatria, al primo piano dell’edificio F.

L’équipe medica e lo staff degli audiometristi, audioprotesisti, logopedisti, effettueranno gratuitamente le seguenti prestazioni: counseling medico, esame audiometrico, valutazioni audiologiche per impianto cocleare, test di valutazione della qualità della vita.

Segnala il dott. Manola: