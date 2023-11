‘MALAIKA – incontro di arte, cultura e musica’ al Centro Fernandes

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 9 novembre, alle ore 18:00, presso il Centro Fernandes di Castel Volturno (CE) si terrà l’evento ‘MALAIKA – incontro di arte, cultura e musica’.

La kermesse è stata organizzata dal Centro Fernandes in collaborazione con Titania Teatro, in occasione del 15 anniversario dalla scomparsa della cantante sudafricana Miriam Makeba.

Spiegano gli organizzatori:

Vogliamo ricordare la grande figura di donna e artista che il 9 novembre 2008 morì a Castel Volturno in occasione del concerto contro la camorra e in onore delle vittime del massacro del 18 settembre, in cui persero la vita alcuni migranti africani, e di Roberto Saviano che poco prima aveva visitato il Centro Immigrati dell’Arcidiocesi di Capua.