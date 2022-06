Malagrotta: Servizio Sanitario lavora per garantire sicurezza cittadini

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Servizio Sanitario regionale attraverso la ASL Roma 3, l’Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento di Epidemiologia e l’ARPA è a lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini.

Oggi è previsto un incontro tecnico per monitorare le attività sino ad ora messe in atto in materia di sanità pubblica e sicurezza alimentare a sostegno delle ordinanze emesse dal Sindaco di Roma e dal Sindaco di Fiumicino.

È importante che le prescrizioni indicate nelle ordinanze siano rispettate. Sono in corso tutte le attività di monitoraggio della qualità dell’aria e della dispersione al suolo che verranno espletate dai tecnici di ARPA e dall’Istituto Zooprofilattico.