Malagrotta a Roma, Lombardi: verifiche con ARPA su qualità aria

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

In queste ore drammatiche innescate dall’incendio di Malagrotta tutte le nostre strutture e i nostri tecnici sono impegnati da ieri sera sul posto in prima linea assieme ai Vigili del Fuoco e a tutte le Forze dell’ordine, operatori e Autorità competenti che ringrazio per il grande lavoro svolto finora e tuttora in corso.

Come Assessorato alla Transizione Ecologica, siamo presenti con ARPA Lazio con due campionatori in due siti, uno a Malagrotta e un altro a Fiumicino, per effettuare i rilievi volti a verificare la qualità dell’aria di cui attendiamo i primi risultati domattina.

Inoltre, con gli uffici della nostra Direzione Ambiente siamo in contatto con gli enti e le Autorità coinvolte per contribuire con il monitoraggio ambientale al coordinamento di tutte le operazioni e dei vari aspetti coinvolti.