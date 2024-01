Magia e prodigi alle Fonderie di Villa Bruno

Il 3 e 4 febbraio tutti all’Accademia dei Maghi a San Giorgio a Cremano (NA) per diventare aspiranti maghi

Riceviamo e pubblichiamo.

E se ci fosse un luogo, un luogo magico in cui imparare l’arte divinatoria di usare la bacchetta magica per incanalare le energie ed i poteri?

E se in quel luogo ci fossero i personaggi della saga di Harry Potter, laboratori per creare pozioni magiche e superbi addestratori di falchi?

Non è un luogo immaginario, ma esiste.

È ‘l’Accademia dei Maghi’, un’altra entusiasmante avventura ideata e realizzata dalla famiglia di ‘Ma dove vivono i cartoni?’, capitanata da Aurora Manuele.

L’evento tanto atteso dai cultori del maghetto più famoso del mondo si terrà sabato 3 e domenica 4 febbraio alle Fonderie Righetti di Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano (NA).

Un percorso interattivo che attiene al progetto di family-experience che da anni la grande squadra di ‘Ma dove vivono i cartoni?’ porta in giro per la Campania e il Sud Italia.

Che intende coinvolgere, sempre in luoghi storici e culturali da scoprire e visitare, non solo i più piccoli, ma tutta la famiglia perché possa trascorrere insieme ore spensierate e travolgenti.

Tante novità nell’Accademia dei Maghi, in cui i bambini e le bambine dovranno affrontare sfide per guadagnare il titolo di mago provetto.

Un’accademia che si ispira alla famosa scuola di magia e stregoneria di Hogwarts dove si scoprono talenti: quei bambini dotati di abilità magiche.

Qui, oltre ad incontrare tanti personaggi della saga, i bambini, le mamme, i papà, zii e nonne potranno assistere a spettacoli di magia, incantesimi e tanto altro.

I partecipanti, infatti, potranno vestire i panni dei maghi delle 4 casate più famose del mondo e, dopo aver superato varie prove, essere insigniti del titolo di mago, portando a casa una favolosa bacchetta magica con cui potranno mostrare agli amici il proprio potere.

Parteciperanno, inoltre, a lezioni di utilizzo corretto della bacchetta magica, di preparazione di pozioni e intrugli magici, a laboratori di Erbologia per scoprire il mistero e l’alchimia delle piante e la loro interazioni.

Non solo! Ci saranno, in esclusiva, i Falconieri dell’Irno che si esibiranno in vere e proprie lezioni con i loro fantastici e affascinanti rapaci e le simpatiche civette da addestramento.

Sarà possibile, inoltre, attraversare il Fantastico Binario Magico.

Tutto questo ed altro ancora nello storico scenario di Villa Bruno, in via Cavalli di Bronzo a San Giorgio a Cremano: villa storica del ‘700 e da anni centro culturale della città di Troisi.

Dicono Aurora Manuele e Francesco Chiaiese di Ma dove vivono i cartoni?:

Torniamo nella suggestiva villa vesuviana per questa avventura ispirata ad Harry Potter, ma rivisitata e con tantissime novità per accontentare e sorprendere il nostro pubblico. Il tema dell’evento è una garanzia, perché ispirato alla saga più seguita al mondo, poi noi facciamo del nostro meglio per arricchirlo con la nostra professionalità, creatività e artisticità dell’intera compagnia. Lavoriamo sempre con scrupolo e attenzione affinché tutte le famiglie, quelle affezionate e le nuove che vorranno seguirci a cui spalanchiamo le porte e il cuore, vivano momenti unici ed irripetibili.

Sabato e domenica, allora, l’appuntamento è con l’Accademia dei Maghi, 1 ora e trenta di puro divertimento in una cornice meravigliosa.

Orari di ingresso:

10:30 – 11:30 – 12:30

15:30 – 16:30 – 17:30

Info e prenotazioni per fascia oraria

327-254 0679 – 081-8678369

Prenotazioni attive sul nostro sito madovevivonoicartoni.it.