Maggio in scena a Sala Ichòs teatro, musica e visioni contemporanee

Gli spettacoli in programma nel teatro partenopeo

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel cuore di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, la Sala Ichòs propone un mese di spettacoli che attraversano linguaggi e sensibilità diverse, tra drammaturgia contemporanea, musica e ricerca scenica.

Ad aprire la programmazione, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio alle ore 21:00, è ‘Ape Regina – una giornata per Molly Bloom’, produzione Cubo Teatro / Piccola Compagnia della Magnolia, ispirata all’ultimo capitolo dell’Ulisse di James Joyce. Di e con Giorgia Cerruti, regia di Giorgia Cerruti e Davide Giglio, lo spettacolo dà voce a una Penelope moderna che si racconta senza filtri, in un monologo intenso in cui il corpo diventa linguaggio vivo.

Sabato 16 maggio ore 21:00 Artmusicandcrafs presenta ‘Rituale – Armonie dell’anima’ di e con Biagio Accardi: un’esperienza immersiva che fonde musica, poesia e vibrazione sonora, costruendo un viaggio interiore basato sul dialogo energetico tra artista e pubblico.

Domenica 17 maggio ore 19:00 Tetyana Shyshnyak con il coro Orbisphia presenta ‘Sophia’, con le coreografie di Giulia Rizzo; in scena Giorgia Aiello, Giulia Rizzo e Arianna Montella, insieme al coro Orbisphia in concerto.

Tre danzatrici e il coro intrecciano gesto e voce per evocare la storia del Canto Beneventano, repertorio medievale censurato e ricostruito a partire da frammenti sopravvissuti. Una partitura corporea e sonora che, come un manoscritto restaurato, torna a vibrare nel presente.

Il 23 e 24 maggio va in scena ‘Gabriel’, tratto da ‘Nella cucina di Gabriel’ di Salvatore Antonio. Una tragedia contemporanea ambientata in una casa di provincia, che affronta temi cruciali come identità, amore e incomunicabilità familiare, restituendo un racconto intenso sull’amore negato e sul bisogno di essere riconosciuti.

Venerdì 29 maggio spazio alla musica con ‘Il Canto della Sirena’, progetto concertistico di e con Fiorenza Calogero e Marcello Vitale, che unisce tradizione e virtuosismo in un raffinato percorso tra le sonorità del Sud Italia.

‘Il Canto della Sirena’ è un raffinato progetto nato nel 2018 dall’incontro tra due straordinarie sensibilità artistiche: Fiorenza Calogero, una delle voci più intense e riconoscibili della tradizione musicale del Sud Italia, e Marcello Vitale, massimo esperto e virtuoso mondiale della chitarra battente.

Chiude il mese, il 30 maggio, ‘Psicofuturista’, produzione Akerusia Danza / Mart Dance, di Mario Serra, con le coreografie di Elena D’Aguanno e la regia di Rosario Liguoro. In scena: Massimo Finelli, voce, Massimo D’Avanzo e Marcella Martusciello. Un poema scenico che esplora il rapporto tra uomo e tecnologia, tra alienazione digitale e ricerca di una rinnovata dimensione umana.

A chiudere l’intera stagione teatrale 2025/2026 della Sala Ichòs sarà, il 6 giugno, il concerto ‘Dejavù’ de I Mantici, con Antonio Caiazzo, voce, Irene Vanacore, violino, e Giuseppe Ganzerli, pianoforte: un appuntamento musicale che suggella il percorso artistico dell’anno con un intreccio di sonorità e suggestioni.

Parcheggio gratuito in loco

Biglietto: intero 10 euro, ridotto 8 euro

Info e prenotazioni: 366-8711689