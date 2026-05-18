Madonna: Positivo incontro su riorganizzazione EAV ad Acerra (NA)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Con l’imminente trasferimento della stazione RFI di Acerra nella nuova sede a sud della città, con la prossima interruzione della linea a fine maggio e ripresa del servizio sul nuovo tracciato a luglio, è necessario un impegno di EAV e delle istituzioni per garantire una mobilità urbana che consenta il tempestivo e agevole raggiungimento della nuova stazione.

È quanto afferma il Consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore Madonna, componente della Commissione Trasporti, che ha incontrato i rappresentanti di EAV per valutare le iniziative immediatamente praticabili per migliorare il trasporto su gomma in ambito urbano.

Madonna ha aggiunto:

Nei giorni scorsi ho effettuato un sopralluogo ad Acerra per verificare di persona quali disagi incontreranno i cittadini con la delocalizzazione della stazione RFI.

Ciò mi ha consentito di formulare all’EAV una proposta tesa a rafforzare il circuito urbano, proposta che ora verrà valutata operativamente dall’azienda.

Nei prossimi giorni avremo le prime risposte e credo sarà necessario un tavolo per essere pronti per l’estate.

Ho chiesto anche di verificare se le linee che portano alle sedi universitarie e all’ospedale Monaldi di Napoli possano attraversare anche Acerra, di aggiungere circolari urbane e di spostare il capolinea alla nuova stazione A/V, ciò a prescindere dalle soluzioni di lungo periodo sulla area di sedime ferroviario dismesso.