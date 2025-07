‘Madama Butterfly’ a Tones Teatro Natura

In scena a Oira Crevoladossola (VCO) il 26 luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

La Fondazione Tones on The Stones presenta la sua nuova produzione immersiva con uno dei più grandi titoli del repertorio operistico: ‘Madama Butterfly’ di Giacomo Puccini che si terrà sabato 26 luglio alle ore 21:30 a Tones Teatro Natura, Oira Crevoladossola (VCO).

Un allestimento tra innovazione tecnologica e natura

Tones Teatro Natura, un teatro di pietra nel cuore della Valle Ossola, ospita una straordinaria nuova produzione di ‘Madama Butterfly’, capolavoro di Giacomo Puccini, in una veste spettacolare e immersiva firmata Tones on the Stones.

Grazie a oltre 100 metri di proiezioni panoramiche su 270°, lo spettatore sarà completamente avvolto dalla scena, vivendo la tragica vicenda di Cio-Cio-San in un’esperienza multisensoriale tra opera lirica e installazione digitale.

Una visione scenica potente e poetica, che intreccia arte visiva e natura, tecnologia e lirica, trasformando l’antica cava in un teatro del sogno grazie alla collaborazione tra Renato Bonajuto, che ha firmato la regia di ‘Madama Butterfly’ nei principali teatri italiani, e Maddalena Calderoni, soprano e direttrice artistica della Fondazione Tones on the Stones, che ha curato tutto il progetto Tones Teatro Natura e ne conosce ogni peculiarità. Si tratta quindi di una produzione ‘sartoriale’, che esalta la fusione tra arte e ambiente e valorizza la potenza emotiva della partitura pucciniana.

Un’esperienza imperdibile

Pensata per il pubblico del presente, la fusione tra l’ambiente naturale del Teatro Natura, la tecnologia immersiva e l’intensità della musica pucciniana rende questa Madama Butterfly una tappa fondamentale per gli amanti dell’opera e del teatro contemporaneo.

Regia: Maddalena Calderoni e Renato Bonajuto

Assistente alla regia: Siria Colella

Video scenografie immersive: Edvige Faini

Direttore: Massimo Fiocchi Malaspina

Cast

Cio-Cio-San (Madama Butterfly): Vittoria Yeo – soprano

B. F. Pinkerton: Diego Cavazzin – tenore

Suzuki: Sofio Janelidze – mezzosoprano

Sharpless: Antonino Giacobbe – baritono

Goro: Nicolas Resinelli – tenore

Lo zio Bonzo: Davide Procaccini – basso

Il Principe Yamadori: Michael Zeni – tenore

Orchestra e coro di Tones on the Stones

Scenografie di palco: Lia Fabbrini

Luci: Emiliano Pascucci

Costumi: Cecilia Beltrametti

Trucco: Michele Antonini

Direttore di scena: Paola Carnovale

Info

https://tonesteatronatura.com/

https://www.instagram.com/tonesteatronatura/

Link biglietteria

https://dice.fm/event/nvgam8-madama-butterfly-26th-jul-tones-teatro-natura-oira-tickets?lng=it

Apertura cancelli: ore 20:00

Accesso: consigliato l’arrivo in anticipo, abbigliamento comodo

Prenotazione apericena: https://teatronatura.sumupstore.com/categoria/food-teatro-natura

Servizio navetta dal Lago Maggiore: https://visit-lakemaggiore.com/booking-esperienze/?channelid=685&ecomid=3387&serviceid=25