Macerata Campania (CE), don Rosario: ‘Festa di Sant’Antuono pronta’

Riceviamo e pubblichiamo.

Ad annunciarlo è don Rosario Ventriglia, abate curato della chiesa di San Martino Vescovo a Macerata Campania (CE).

L’edizione 2023, promossa dal Comitato parrocchiale, partirà il 12 gennaio per concludersi 17 gennaio, nel giorno dedicato a Sant’Antonio Abate.

Prosegue don Rosario:

Abbiamo fatto un po’ di chiasso, abbiamo dato sfogo all’orgoglio ferito, abbiamo detto tante parole in più, e sono certo che le abbia dette con la bocca, non con il cuore. Tutti facciamo continuamente esperienza delle nostre e altrui fragilità, guardando in faccia alla realtà dicendo: “sono così, riconosco che sono così”.

È un gesto che incomincia col dolore e finisce nella letizia.

Il nostro Abate Antonio era convinto di questo quando diceva: “Senza tentazioni non si entra nel Regno di Dio”.

Vuol dire che dobbiamo accettare la realtà: il nostro punto di partenza sono le nostre fragilità, e, come da un minerale grezzo, dobbiamo estrarre tesori per fare il bene e non il male; per essere un aiuto e non un ostacolo.

Dalle nostre fragilità dobbiamo estrarre tesori per il Regno di Dio. Gesù ha pagato tutta la lavorazione con la croce, a noi spetta lavorare. Molti osservatori da fuori hanno giustamente sottolineato che noi non riusciamo a fare niente di buono per il nostro paese; non sappiamo sfruttare tutte le potenzialità della festa di Sant’Antonio Abate.

Sappiamo però per esperienza che il detto del nostro Padre Antonio vale per tutti: “Senza tentazioni non si entra nel Regno di Dio”.

Lascio la parola a Sant’Antonio Abate che ci vuole salutare: “Prima di ogni cosa, cari figli, Antonio vi saluta nel Signore. Ovunque andate, abbiate sempre Dio davanti agli occhi; qualunque cosa fate o dite, basatevi sulla testimonianza del santo vangelo” (Prima Lettera).