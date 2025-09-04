Macchina Santa Rosa, Baldassarre: Attacco sventato grazie Forze Ordine

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Alla luce della notizia dello sventato attentato alla Macchina di Santa Rosa, ci sentiamo profondamente turbati ma anche riconoscenti.

Questo episodio ci ricorda quanto sia prezioso e insostituibile il lavoro delle Forze dell’Ordine, che con prontezza e professionalità hanno impedito un attacco terroristico, tutelando un simbolo sacro della nostra tradizione e la sicurezza di migliaia di cittadini.

La Festa di Santa Rosa è oggi più che mai un segno di speranza, di unità e di forza collettiva.