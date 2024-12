‘Macbeth Circus Show’ al Teatro Lo Spazio

In scena a Roma dal 12 al 15 dicembre

Debutta al Teatro Lo Spazio di Roma, dal 12 al 15 dicembre, ‘Macbeth Circus Show – La rappresentazione del potere’, spettacolo scritto da Paolo Vanacore con la regia di Gianni De Feo.

Sullo sfondo della celebre opera di Shakespeare lo spettacolo si articola su due piani, quello della realtà e quello della rappresentazione. I due piani spesso andranno a sovrapporsi, a dialogare, a coincidere in modo grottesco e surreale.

Il testo è l’archetipo per eccellenza dell’ambizione sfrenata, della falsità e dell’ipocrisia che spesso anima il mondo dello spettacolo, un mondo in cui l’arte e il talento perdono sempre di più il loro valore a discapito della fama, della smania di apparire, più che di essere.

Le atmosfere della messa in scena richiamano, a tratti, il sapore e il gusto retrò di un circo senza tempo dove i personaggi al limite del grottesco si scontrano, si accaniscono, si accapigliano a difesa di un ruolo di cui ognuno di loro si sente investito, in un eccentrico delirio di autocelebrazione. Le ambientazioni e i trucchi si ispirano al decadentismo dell’espressionismo berlinese.

Un gioco metateatrale che vede coinvolti due buffi e patetici uomini in costume e maschere clownesche, mentre recitano alcuni momenti salienti della tragedia shakespeariana secondo quell’antico stile in cui i ruoli femminili erano ancora affidati ad attori maschi.

Alle loro ‘giocolerie’ verbali si contrappongono i toni più secchi della perfida direttrice del fantasmagorico teatro dove sarà rappresentato appunto il Macbeth. Tuttavia, anch’essa è vittima di un’ossessiva sete di Potere.

In un ritmo serrato, il dialogo alterna momenti di puro lirismo a una comicità surreale. I tre personaggi saranno stilisticamente caricati fino all’espressione più estrema e assurda della loro follia, per poi essere depauperati e destrutturati come marionette dai fili spezzati.

Le musiche originali faranno da contrappunto alla trama drammaturgica fino a spingersi in esibizioni canore, nello stile di un autentico Show.

La Farsa del Potere o la sua Rappresentazione trova infine pace nella consapevolezza della caducità delle cose, in un finale senza via d’uscita, dove ciò che rimane è silenzio.

… e tutti i nostri ieri saran serviti a rischiarar la via verso la morte che incenerisce.

Orari

giovedì e venerdì ore 21:00

sabato ore 18:00

domenica ore 17:00

Biglietti:

intero 15 euro

ridotto: 12 euro

bar aperto per aperitivo dalle 20:00

Teatro Lo Spazio

Via Locri, 42

Roma

Informazioni e prenotazioni

06-77076486 / 06-77204149

info@teatrolospazio.it