‘M.E.S. (Menzogne Estremamente Sincere)’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 17 dicembre al 22 dicembre

Dal 17 dicembre al 22 dicembre 2024, ‘M.E.S. (Menzogne Estremamente Sincere)’ il nuovo spettacolo ideato, scritto e diretto da Emiliano De Martino sarà in scena al Teatro de’ Servi di Roma.

Dal martedì al sabato alle ore 21:00 e la domenica alle ore 17:30.

Due coppie, due mondi tanto diversi quanto simili, quattro persone che vivono la propria vita come la credono e sentono giusta, ma la realtà che li circonda e la struttura più profonda del loro essere li porterà ad affrontare aperture e chiusure inaspettate e non previste.

Esigenze, desideri, pulsioni e fantasie, sono gli elementi che accomunano tutte le coppie del mondo e la differenza tra le nostre due coppie che vengono raccontate e disegnate come due punte di due iceberg enormi, non sta nel provare o desiderare di avere questi caratteristici elementi, ma si differiscono tra loro solo e unicamente nella quantità e qualità di dialogo all’interno della coppia stessa.

Stella e Rolando sono una giovane coppia, ma già consolidata e matura, tanto da arrivare ad un dialogo aperto e sincero tra loro, che ad occhi esterni e non compiacenti porta coloro che li vivono a considerarli il tipico esempio di coppia aperta, liberi di inseguire le proprie pulsioni all’esterno del loro ‘NOI’ e allo stesso tempo forti e determinati a mantenere questo strano ‘NOI’ imponendosi di vivere nella verità e nel rispetto reciproco dei loro sentimenti, che vivono come saldi e solidi.

Melania e Luigi, invece, affrontano la vita appoggiandosi e cullandosi su quel ‘NOI’ che proviene dalla loro educazione e le loro rispettive famiglie di origine, sono adulti, ma non troppo, una coppia sui 30 anni, vive il loro ‘NOI’ con rispetto e possessione, come la tradizione suggerisce, ma nel loro profondo non si differiscono da Stella e Rolando nelle esigenze, ma ciò che cambia è solo il dialogo, è meno aperto e meno comprensivo verso l’altro/a, ma verso loro stessi, nel loro intimo vivono esattamente le stesse caratteristiche della coppia ‘aperta’ e il caso porterà i quattro protagonisti ad intrecciare le loro vite in un gioco di equivoci, fraintendimenti, morali diverse a confronto e conoscenza diretta della realtà opposta alla loro.

L’autore si rifà a strutture drammaturgiche esistenti e di forte impatto, attingendo e omaggiando testi come ‘L’Amante’ di Harold Pinter e riportando nella sua scrittura e sviluppo quella linea narrativa e ritmo generale.

Un viaggio nel nuovo partendo dal ‘NOI’, dove quel ‘NOI’ è sempre diverso e mai simile o paragonabile ad altri ‘NOI’ sparsi per il mondo, ogni coppia è un universo, un iceberg, dove ‘ciò che è evidente non sempre è chiaro a tutti’, anche se è sull’evidenza, che oggi si è portati a giudicare le vite altrui.

Teatro de’ Servi

via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06-6795130 | info@teatroservi.it

Biglietti: 25 euro

EDM Factory e Free Wings Agenzia di Comunicazione

presentano

‘M.E.S. (Menzogne Estremamente Sincere)’

Testo e Regia di Emiliano De Martino

Cast

Rolando: Nico Alex Scagliola

Stella: Lucrezia Calzoni

Luigi: Alfonso Brescia

Melania: Roberta Pinto

Aiuto Regia: Arina Sazontova

Direttore Tecnico: José De La Paz

Produzione esecutiva e Ufficio Stampa: Valentina Proietto Scipioni

Comunicazione e promozione: Free Wings Agenzia di Comunicazione

Media Partner: Palcoscenici del Mondo – Blog di Musica, Arte, Cultura e Spettacolo

Grafica: Palmira Maria Pugliese

Organizzazione generale: EDM Factory

Con la collaborazione artistica di: EDM Factory – Accademia Artistica di Emiliano De Martino