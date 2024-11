‘Luxuriàs’ a Teatrosophia

In scena 21 al 24 novembre a Roma

Dal 21 al 24 novembre 2024 presso Teatrosophia a Roma andrà in scena ‘Luxuriàs

Lost in Lust’, testo e regia Caroline Pagani e Filippo Bruschi, con Caroline Pagani.

Attrice, autrice e drammaturga poliglotta, Caroline Pagani per la prima volta a Teatrosophia con uno spettacolo che la vedrà protagonista assoluta.

Una delle più note storie d’amore del’umanità calata nella contemporaneità.

L’Inferno dantesco e Paolo e Francesca come non li avete mai visti.

‘Luxuriàs’ è una parabola tragicomica, il viaggio di un personaggio camaleontico, di un’anima impigliata fra desiderio e morte, nostalgia ed eternità, mito e contemporaneità.

‘Luxuriàs’ è una rivolta contro il femminicidio che si fa estasi della parola, ironia dell’eros.

‘Luxuriàs’ fa di Francesca da Rimini una nostra contemporanea, che vince l’inferno della memoria infelice, e si perde gioiosamente nella tempesta d’Amore e di Eros che tutto vincono.

Ci ritroviamo catapultati nel girone dantesco dei lussuriosi, qui i personaggi di Dante dialogano con donne della Storia e donne contemporanee. La donna intraprende una particolare terapia, tutta teatrale, rivivendo la propria vicenda, in bilico fra passione reale e finzione letteraria.

Trascinata nel vortice di un incessante flusso di coscienza, come in una sorta di seduta spiritica o in un rito sciamanico, Francesca dialoga con Dante, col pubblico, col futuro, invoca e assume le forme di grandi donne moderne e contemporanee, che come Maestre Invisibili possano aiutarla a vincere il trauma del famoso bacio spezzato: Eleonora Duse, Cleopatra, Franca Valeri e la Monna Lisa del porno: Moana.

E dopo ogni spettacolo il consueto aperitivo offerto dal teatro!

Info & Prenotazioni:

Orari:

giovedì 21 novembre ore 21:00

venerdì 22 novembre ore 21:00

sabato 23 novembre ore 18:00

domenica 24 novembre ore 18:00

Biglietti:

intero: euro 14,00 + tessera associativa

ridotto: euro 11,00 + tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2024-2025?view=article&id=66&catid=9

Prima di prenotare è necessario tesserarsi su questo link:

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Teatrosophia è in via della Vetrina, 7

00186 Roma

info@teatrosophia.com