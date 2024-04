Luvo Barattoli Arzano, trasferta insidiosa in casa del Fasano

Il match è in programma il 6 aprile

Un altro ostacolo sulla strada della Luvo Barattoli Arzano.

La ripresa del campionato di serie B1 femminile dopo la pausa per le festività pasquali propone una trasferta insidiosa sul campo del Pantaleo Podio Fasano.

La schiacciatrice Camilla Sanguigni, al termine della seduta in sala pesi,, racconta:

Ci stiamo allenando molto bene, siamo concentrate in vista di una partita che si preannuncia veramente importante. Sappiamo che saremo al cospetto di una squadra ostica. Sarà una partita impegnativa nel corso della quale non sono ammesse distrazioni, così come è accaduto nella gara di andata del 25 novembre terminata al quinto set dopo tanti rovesciamenti di fronte.

Sono tante le giocatrici di esperienza che indossano la maglietta della squadra di Fasano. Fra le più note sicuramente Valentina Martilotti che vanta una lunga fila di scontri diretti da avversaria all’altra Valentina dal cognome ingombrante: Barbolini.

Un gruppo arricchito anche da Soleti ed Antonaci entrambe protagoniste del recente successo in casa del Terrasini.

Il campionato è arrivato alla sua 21a giornata e la situazione al vertice della classifica è ancora tutta da definire, a cominciare proprio dalla condizione della squadra che affronta quella di coach Antonio Piscopo.

Il Pantaleo Podio Fasano vanta 36 punti in classifica, due in meno dell’Arzano per cui lo scontro diretto nelle intenzioni nel team di casa dovrebbe essere sfruttato per superare le dirette concorrenti per il terzo posto.

A favore delle padrone di casa anche il numero di gare giocate 16, contro le 17:00 della Luvo Barattoli. Meglio posizionate Catania e Altino che condividono la vetta a quota 40 punti, entrambe con 16 gare giocate.

Camilla Sanguigni conclude:

Siamo ormai alla fase finale della stagione regolare. Continua ad essere una bella esperienza quella che sto vivendo qui. Mi trovo molto bene ad Arzano e spero di continuare a dare il massimo per avvicinarci il più possibile alla vetta.

Si gioca nella palestra dell’ITC Salvemini in via Margherita a Fasano (BR).

Arbitri dell’incontro Livia Azzolina e Davide Coppola.

Il 13 aprile, invece, sfida interna contro il Farmacia Schultze di Santa Teresa di Riva.