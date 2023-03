Luvo Barattoli Arzano, trasferta insidiosa a Santa Teresa di Riva (ME)

Allasia: ‘Consapevoli di dove siamo, proseguiamo il nostro cammino a testa bassa’

Riceviamo e pubblichiamo.

Insidiosa trasferta per la Luvo Barattoli Arzano in casa del Santa Teresa di Riva.

Per la capolista del girone E del campionato italiano di serie B1 femminile la trasferta siciliana in casa della seconda della classe dà il via ad una serie di sfide ad alta tensione che delineeranno quelli che saranno i verdetti della stagione.

Spiega l’alzatrice Elisa Allasia:

Continuiamo a lavorare a testa bassa e con la stessa grinta e determinazione delle prime giornate di campionato. Non che manchi la consapevolezza del momento che attraversiamo e della posizione di classifica che occupiamo ma anzi è proprio questo che ci spinge a comportarci così e a lavorare nello stesso modo che ci ha portato ad essere qui.

La sfida è ormai diventata una “classica” per questa categoria e non mancano momenti esaltanti e di sconforto derivanti dai numerosi scontri diretti che si sono susseguiti nel corso degli anni.

Il Santa Teresa di Riva non attraversa il miglior periodo della stagione. Nelle ultime sei gare è arrivato un solo successo da tre punti nella gara casalinga con il San Salvatore Telesino.

La settimana scorsa invece non è riuscita a strappare nemmeno un set al Melendugno nonostante se la sia giocata fino in fondo in tutti i parziali del match. Adesso sono proprio le pugliesi a condividere la seconda piazza del girone con le siciliane a quota 31 punti, cinque lunghezze in meno della capolista Luvo Barattoli Arzano.

Prosegue Elisa Allasia:

Una gara ricca di difficoltà sappiamo che giocheremo contro una squadra che non si risparmia fino all’ultimo punto. Nonostante il 3 – 0 finale hanno lottato fino alla fine in tutti i set sul campo del Melendugno. Giocheremo in un palazzetto caldo. Ci siamo preparate nel migliore dei modi e siamo pronte a dare tutto anche in questo incontro.

La classifica è comunque bugiarda in quanto la terza forza per punti conquistati sarebbe il Casal de Pazzi. Le romane però, a differenza delle tre squadre che le precedono, ha già osservato tutti i turni di riposo e fino alla fine del campionato non si fermeranno più.

Conclude Elisa Allasia: