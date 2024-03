Luvo Barattoli Arzano, sfida in casa dell’Energy System Catania

Suero: ‘Sicuramente ne verrà fuori una sfida che divertirà gli appassionati di pallavolo’

Riceviamo e pubblichiamo.

Sfida ad alta quota per la Luvo Barattoli Arzano. Quella in casa della Energy System Catania si preannuncia come una vera e propria finale.

La centrale Jazmin Suero De Leon alla vigilia della partenza per la Sicilia spiega:

È una di quelle partite che per una stagione intera sogni di poter giocare, ecco perché siamo tutte concentrate e non vediamo l’ora di scendere in campo.

Le due squadre arrivano a questo incontro accomunate dal bel percorso fatto in campionato, le padrone di casa vantano due punti in più in classifica e faranno di tutto per allungare, forti anche del fattore campo.

La vincitrice avrà modo di avvicinarsi anche alla capolista Altino che osserva il turno di riposo.

Conclude Suero:

Conosciamo il valore delle nostre avversarie, così come loro conoscono il nostro. Sarà una gara a carte scoperte, sicuramente ne verrà fuori una sfida che divertirà gli appassionati di pallavolo presenti.

La gara fra la Energy System Catania e la Luvo Barattoli Arzano è in programma sabato 15 marzo alle ore 16:00; arbitri dell’incontro Barbara Audone e Giorgia Tranzilli.