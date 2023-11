Luvo Barattoli Arzano, posticipo domenicale in casa del Crotone

Riceviamo e pubblichiamo.

Posticipo domenicale per la Luvo Barattoli Arzano, impegnata il 19 novembre alle ore 18:00 al Palakro di Crotone, contro le sirene della Poseidon. La gara è valida per la settima giornata del campionato di serie B1 femminile.

Appuntamento che arriva sette giorni dopo il primo dispiacere stagionale maturato sul neutro di Ponticelli contro la corazzata Catania.

La palleggiatrice Elisa Allasia racconta la vigilia dell’incontro:

Arriviamo a questa partita dopo una settimana trascorsa a studiare cosa non è andato nella gara di sabato scorso. Non deve più accadere di perdere la bussola nel momento decisivo. Un’esperienza che comunque aiuta a crescere.

La squadra di Crotone arriva a questo appuntamento con il morale alto dopo il successo esterno in cinque set in casa del Volley Terrasini. Protagonista del match la nuova arrivata Bellanca.

L’esperto posto 4 ha dato maggiore stabilità alla difesa aumentando anche il potenziale offensivo. Un successo in cinque set, utile a lasciare la penultima posizione di classifica oltre che a cancellare lo scomodo zero dalla casella dei punti.

Crotone ha cambiato aspetto. L’arrivo di Bellanca e la prima vittoria in campionato hanno sicuramente risollevato il morale. Il fatto che non sottovalutiamo nessuna avversaria ci guiderà anche in questa difficile trasferta calabrese.

La Luvo Barattoli Arzano, ceduta la prima posizione all’Energy System Catania, vuole riprendere il suo ottimo ruolino di marcia ed approfittare della giornata di riposo delle siciliane di Jimenez per riprendere, seppur virtualmente, il comando della classifica. Fra le squadre in altissima quota starà ferma anche l’Altino.

Una gara da vincere a tutti i costi.

Conclude Allasia:

Su ogni campo scendiamo per fare il nostro dovere e giocare come sappiamo. Siamo pronte per centrare il miglior risultato possibile per rendere sempre più interessante la classifica dell’Arzano.