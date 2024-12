Luvo Barattoli Arzano, nuovo big match sul difficile campo del Pomezia

Jazmin Suero de León: ‘Non dobbiamo farci intimidire’

Un big match dopo l’altro per la Luvo Barattoli Arzano, nemmeno il tempo di smaltire la lunga maratona con il Crotone che già è tempo di partire per la difficile trasferta sull’ostico campo di Pomezia, la seconda in classifica del campionato di serie B1 femminile.

La partita si svolgerà in un palazzetto noto per la sua atmosfera intensa e per il tifo caloroso che caratterizza le gare del Pomezia.

La squadra di Arzano arriverà sul campo avversario con la determinazione di confermare quanto di buono fatto nelle ultime uscite, pur consapevole della difficoltà che la trasferta comporta.

Il campo di Pomezia è spesso considerato uno dei più ardui del girone, e non solo per l’affiatamento e la preparazione delle avversarie.

Le condizioni ambientali, il supporto del pubblico e la storia di alcune partite passate rendono questo match un vero e proprio test per la Luvo Barattoli.

Jazmin Suero de León spiega:

Sappiamo tutti che Pomezia è un campo difficile. Hanno una solida formazione e giocano con grande intensità. Sarà fondamentale entrare in campo con la giusta mentalità, pronti a combattere punto su punto. Ogni palla sarà importante e la nostra concentrazione dovrà essere al massimo per tutto l’incontro.

Suero ha anche rimarcato l’importanza del gruppo:

Abbiamo lavorato molto in settimana per prepararci sia fisicamente che mentalmente. Ogni partita in trasferta è un’opportunità per dimostrare il nostro valore e, anche se incontriamo delle difficoltà, sappiamo che possiamo contare l’una sull’altra. La coesione del gruppo è fondamentale quando si gioca lontano da casa.

Infine, Jazmin ha aggiunto una nota di ottimismo:

Non dobbiamo farci intimidire. La nostra forza è la resilienza e vogliamo portare a casa il massimo dal match contro Pomezia.

Si gioca al palazzetto comunale di Pomezia in via Varrone, fischio d’inizio alle ore 17:00 di sabato 7 dicembre.

Arbitri dell’incontro Riccardo Pavanello e Matteo Bosio.