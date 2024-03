Luvo Barattoli Arzano espugna Marsala

Convincente vittoria al tie-break

Vittoria da due punti per la Luvo Barattoli Arzano che compie la grande impresa di conquistare il successo in casa del Marsala e tornare a casa addirittura con il rammarico di aver lasciato un punto in Sicilia.

Una bella gara, che ha convinto gli spettatori presenti ed anche i numerosi appassionati che l’hanno seguita sugli schermi piccoli e grandi.

Il Presidente Raffaele Piscopo dichiara all’emittente TR3:

Siamo veramente soddisfatti. Bellissima partita, ben giocata soprattutto in difesa. Le due squadre hanno saputo dare un grande spettacolo. Anche il pubblico ha gradito, perché ha applaudito a lungo, nonostante la sconfitta delle sue beniamine.

Il grande equilibrio si vede fin dal primo set. Le due squadre si inseguono nel punteggio non riuscendo a creare una forbice convincente di distacco. Si arriva ai vantaggi che si concludono in maniera positiva per le ospiti: 25 – 27.

Nella prima parte del secondo set Arzano sparisce dal campo. Quando il punteggio diventa imbarazzante 16 – 5, parte il primo timido tentativo di recupero. La forbice però è troppo ampia ed il pareggio è inevitabile: 25 – 15.

Cambiato il campo si torna all’antico. De Siano e Putignano si mettono in bella evidenza, l’opposta terminerà la gara con 27 punti all’attivo:

A fine partita dichiara:

Una gara interminabile, torniamo a casa con un successo e con la consapevolezza di aver dato tutte il massimo.

Il quarto set è quello che genera rammarico. Dopo tre match point sprecati, arriva la serie che consente all’agguerrita ex Simona Galiero di trascinare la gara al quinto set. Finisce 33 – 31 dopo 42 minuti.

La Luvo Barattoli Arzano è consapevole di potercela fare e non demorde. Cambiato il campo sul 7 – 8 tutto è pronto per lo sprint finale concluso al secondo tentativo con un attacco spedito fuori dalle ragazze di casa.

Coach Antonio Piscopo a TR3 non nasconde la soddisfazione:

Potevamo vincere 1 – 3 ma il Marsala è una grande squadra ed ha onorato la partita. Abbiamo visto una bella pallavolo con attacchi spettacolari e difese incredibili. Il nostro compito resta quello di portare le giovani in prima squadra, quando i risultati sono questi ne vale la pena di lavorare.



Gesancom Marsala 2

Luvo Barattoli Arzano 3

(25 – 27; 25 – 15; 20 – 25; 33 – 31; 10 – 15)

Gesancom Marsala: Varaldo 10, Caserta 20, Modena 5, Norgini (L), Gasparroni 2, Sturniolo, Grippo 3, Galiero 19, Silotto 13, Morciano 11. Non entrate: Bergese. All. Campisi

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 15, Piscopo V. (L), Passante 16, Suero 6, Silvestro, Allasia 6, Palmese 1, Carpio 2, Sanguigni 12, Putignano 27. Non entrate: Piscopo F., Dello Iacono. All. Piscopo A.

Arbitri: Andrea Minelli e Sonia Pinto

Durata set: 32′; 27′; 28′; 42′; 16) 2h25′. Battute sbagliate Marsala: 10, Battute punto Marsala:12, Muri Punto Marsala: 7. Battute sbagliate Arzano: 14, Battute punto Arzano: 9, Muri Punto Arzano: 10.