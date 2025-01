Luvo Barattoli Arzano, big match con il VolleyRo Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Il nuovo anno della Luvo Barattoli Arzano si apre con una gara casalinga impegnativa contro il VolleyRo Casal De’ Pazzi.

Per il team di Francesco Eliseo è il modo migliore per riprendere il contatto con la quotidianità.

Coach Francesco Eliseo spiega:

Il contatto con il campo non lo abbiamo mai perso. Abbiamo utilizzato la sosta natalizia per mettere a punto il nostro lavoro e correggere le cose che non andavano in modo da tornare pronte proprio per questo appuntamento.