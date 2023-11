Luvo Barattoli Arzano batte Marsala e si conferma capolista della B1

Riceviamo e pubblichiamo.

Luvo Barattoli Arzano 3

Gesancom Marsala 0

(25 – 11; 25 – 23; 25 – 14)

Luvo Barattoli Arzano: Piscopo F., De Siano 12, Piscopo V. (L), Passante 11, Suero 7, Allasia 3, Sanguigni 11 , Putignano 9, Sigismondo. Non entrate: Silvestro, Di Domenico, Carpio, Bianco e Buonfino. All. Piscopo A.

Gesancom Marsala: Varaldo 3, Caserta 8, Modena 7, Bergese 9, Norgini (L), Gasparroni 2, Sturniolo, Grippo 1, Silotto 3, Morciano 4. Non entrata: Galiero. All. Campisi

Arbitri: Claudia Francavilla e Salvatore Nibali

Note. Durata set: 21′; 28’; 21′. Battute sbagliate Arzano: 6, Battute punto Arzano: 9, Muri punto Arzano: 7. Battute sbagliate Marsala: 10, Battute punto Marsala: 2, Muri punto Marsala: 8.

La Luvo Barattoli Arzano si conferma capolista del campionato di serie B1 femminile, respinto l’assalto della Gesancom Marsala. Le siciliane tornano a casa sconfitte con il punteggio di 3 – 0 al termine di una gara praticamente a senso unico.

Commenta a fine gara Marianna De Siano:

Che non ci fosse partita lo si è compreso fin dalle prime battute. La squadra di casa accelera cercando di mettere subito in difficoltà la ricezione avversaria.

Coach Campisi ferma il tempo mischia le carte per provare a cambiare le sorti di un set compromesso. Chiude Camilla Sanguigni che sigla il punto del 25 – 11.

Il secondo set è quello più equilibrato. Bergese in posto 4 rende più di Silotto, dentro anche Gasparroni. Dal lato arzanese tutto resta uguale. Si gioca punto a punto fino al break finale. Arzano spreca un paio di palle set, poi arriva il punto finale con una battuta sbagliata proprio di Chiara Bergese.

Anche il terzo set non offre spunti particolari. La Luvo Barattoli Arzano potrebbe chiudere con un punteggio ancora più incisivo del 25 – 14 finale.

Coach Antonio Piscopo concede i punti finali a Chiara Sigismondo, classe 2007, altro prodotto del ricchissimo settore giovanile:

L’ho mandata in campo negli ultimi punti per avvalerci delle sue battute. Ci mette tanta energia in questo fondamentale e ci ha dato il suo contributo.