Luvo Barattoli Arzano, arriva la terribile capolista Fasano

Si gioca il 14 dicembre al Palazzetto dello Sport Domenico Rea di Arzano (NA)

Luvo Barattoli Arzano in cerca di riscatto nel match interno con la capolista Pantaleo Podio Fasano. La sconfitta in casa del terribile Pomezia è stata analizzata con attenzione durante la settimana proprio per arrivare preparati nel migliore dei modi a questo big match.

La palleggiatrice Marianna Silvestro spiega:

Dopo la sconfitta di sabato scorso, ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo affrontato la settimana di allenamenti con grande impegno e determinazione. Come facciamo dopo ogni partita, che sia una vittoria o una sconfitta, abbiamo analizzato il match. Abbiamo focalizzato l’attenzione sugli errori commessi, per cercare di correggerli e migliorare. La sconfitta ci ha dato ulteriore motivazione per migliorare, spingendoci a lavorare con ancora più intensità per prepararci al meglio per la partita contro la capolista.

La Pantaleo Podio Fasano arriva a questa gara con un impressionante bottino di 23 punti, frutto di otto vittorie e una sola sconfitta. La loro solidità e determinazione sono state evidenti in ogni partita, rendendo questa squadra una delle più temibili del campionato.

Dall’altro lato della rete trova la Luvo Barattoli Arzano attualmente in quarta posizione con 18 punti, ha collezionato sei vittorie e tre sconfitte. La squadra ha dimostrato di sapersi esaltare quando affronta avversari di alto livello, come nel caso di Fasano.

Questo storico confronto è un’opportunità per Arzano per continuare a dimostrare la propria forza e competitività, ma anche di crescita per giovani atlete come Marianna Silvestro alla prima stagione da titolare dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili arzanesi:

Questa prima stagione da titolare rappresenta sicuramente una sfida più grande, ma anche un’opportunità di crescita. La responsabilità è aumentata, ma sento di poterla gestire. Nonostante ciò, anche se ci sono state alcune partite in cui l’esito non è stato completamente favorevole, credo che il nostro percorso stia andando nella direzione giusta. Abbiamo ancora molto da dare e, grazie agli allenamenti intensi e al lavoro di squadra con le mie compagne, sono convinta che possiamo raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Si gioca sabato 14 dicembre 2024 al Palazzetto dello Sport Domenico Rea di Arzano. Fischio d’inizio alle ore 16:00, arbitri dell’incontro: Angela Di Bari e Gabriella Notaro.

Una gara da non perdere. Questo incontro si preannuncia avvincente: le due squadre daranno il massimo per cercare la vittoria e regalare uno spettacolo entusiasmante al pubblico presente