Lutto a ‘I Solisti del Teatro’. Si è spenta Carmen Pignataro

Si è spenta a Roma Carmen Pignataro, direttrice artistica e fondatrice della rassegna

Riceviamo e pubblichiamo.

‘I Solisti del Teatro’, con immenso dolore, annunciano la scomparsa della sua fondatrice e direttrice artistica Carmen Pignataro.

Storica organizzatrice teatrale, anima e cuore pulsante della rassegna teatrale estiva più longeva in città e che da 29 anni, illumina l’Estate Romana e oltre.

Una lunga e brillante carriera vissuta dietro le quinte del teatro e dello spettacolo, animata sempre da una passione fuori dal comune, mista a grinta, tenacia ed una forte umanità che la facevano sentire vicina a chiunque.

Classe 1952, entra poco più che ventenne dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Dal 1976 al 1989 ha diretto insieme a Dacia Maraini il Teatro La Maddalena, attraverso la produzione e circuitazione di spettacoli, con l’ideazione e l’organizzazione di rassegne e laboratori.

Contemporaneamente ha curato eventi e progetti legati al cinema, alla musica, all’arte, con un occhio sempre attento alle donne. Si ricordano le edizioni della Rassegna Internazionale ‘Cinema Donna’, realizzata con la Provincia di Roma, Assessorato al Turismo e la Gaumont, al Cinema King, 1982 – 1984, e, insieme ad Annalisa Scafi con cui ha instaurato un lungo e produttivo sodalizio lavorativo, le cinque edizioni del festival ‘L’altra metà della scena’ svoltosi nell’ambito dell’Estate Romana, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura di Roma.

È stata agente teatrale di celebri artiste, fra le quali, negli anni 80 e 90, Piera degli Esposti, Franca Valeri, Patty Pravo e tante altre. Nel 1992 fonda la Coop. Teatro 91 con Piera Degli Esposti, Alberto Casari, Annalisa Scafi e Luigi Cinque, con cui poco dopo prenderà vita il festival ‘I Solisti del Teatro’, presso i Giardini della Filarmonica Romana, una manifestazione all’interno dell’Estate Romana con il patrocinio del Comune di Roma. Sempre per la città, dal 1995 al 2017, ha organizzato eventi come il Capodanno e il Carnevale di Roma, le Feste per l’8 marzo, il Gran ballo di Ferragosto e la Notte dei Musei, 2013 – 2017.

Dal 2017, in veste di direttrice organizzativa, ha contribuito alla nascita e sviluppo dell’OFF/OFF Theatre come fedele braccio destro di Silvano Spada, fondatore e direttore artistico del celebre teatro di Via Giulia.

Amante della vita in tutte le sue forme. Solare, ironica, schietta. “Motore” di un teatro e di uno spettacolo dal vivo che ha fatto storia e continua a farla.

Tra le sue grandi passioni, oltre il teatro, l’arte e gli artisti, ci sono il sigaro, la moto, il convivio e le relazioni umane, vissute con intensità ed in molteplici forme. Chi l’ha incontrata anche solo una volta, ne ha portato con sé il suo ricordo.

Per salutare per l’ultima volta Carmen Pignataro, due momenti saranno organizzati nella giornata di martedì 22 agosto.

La mattina, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, sarà allestita la camera ardente in Campidoglio, mentre la sera dalle ore 21:00, avrà luogo una celebrazione informale presso la sua rassegna ‘I Solisti del Teatro’, ai Giardini della Filarmonica in via Flaminia 118.

Lo spettacolo ‘Note di Passaggio – Canti Antichi e Nuove Contaminazioni Solisti del Casella’ di Nando Citarella, previsto in cartellone per il 22 agosto, è dunque momentaneamente annullato.

La programmazione de ‘I Solisti del Teatro’ riprenderà regolarmente da mercoledì 23 agosto, con lo spettacolo ‘Non ci facciamo riconoscere’, di e con Marco Falaguasta.