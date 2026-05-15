Lupi, Zabatta: ‘Stop agli abbattimenti in Campania’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Garantire un quadro normativo coerente e coordinato tra normativa europea, nazionale e regionale; mantenere un approccio improntato al principio di precauzione nella determinazione dei tassi di prelievo; procedere alla definizione di un Piano nazionale di gestione del lupo; rafforzare il coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo tra Stato, Regioni e Province autonome; chiarire preventivamente gli aspetti applicativi e interpretativi ancora non definiti nella gestione della specie.