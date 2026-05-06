Home Territorio ‘L’uomo nel lampo’ al Teatro Bolivar

‘L’uomo nel lampo’ al Teatro Bolivar

Di
Redazione
-
'L'uomo nel lampo'

Paolo Jannacci e Stefano Massini in scena a Napoli l’8 maggio in un spettacolo di teatro – canzone che scuote le coscienze

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21:00, sul palco del Teatro Bolivar di Napoli, via Bartolomeo Caracciolo, 30, diretto da Nu’Tracks, arriva ‘L’uomo nel lampo’, lo show ideato e interpretato da Paolo Jannacci e Stefano Massini, accompagnati da Daniele Moretto alla tromba, filicorno e cori.

Nel nuovo spettacolo, produzione Bubba Music, la coppia Jannacci – Massini mescola canzoni e racconti sul tema dei diritti sul lavoro a partire dal brano omonimo, edito da Ala Bianca Group, presentato a Sanremo 2024 e che dal titolo al tour.

Una canzone di forte impatto sociale ed emotivo, un argomento – le morti sul lavoro – di cui si parla sempre solo in occasione dei gravi accadimenti ai quali non si pone mai rimedio.

Jannacci e Massini, hanno da tempo consolidato il loro rapporto artistico grazie allo spettacolo teatrale ‘Storie’, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano che li ha visti protagonisti nei maggiori teatri italiani dal 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE