‘L’uomo nel lampo’ al Teatro Bolivar

Paolo Jannacci e Stefano Massini in scena a Napoli l’8 maggio in un spettacolo di teatro – canzone che scuote le coscienze

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21:00, sul palco del Teatro Bolivar di Napoli, via Bartolomeo Caracciolo, 30, diretto da Nu’Tracks, arriva ‘L’uomo nel lampo’, lo show ideato e interpretato da Paolo Jannacci e Stefano Massini, accompagnati da Daniele Moretto alla tromba, filicorno e cori.

Nel nuovo spettacolo, produzione Bubba Music, la coppia Jannacci – Massini mescola canzoni e racconti sul tema dei diritti sul lavoro a partire dal brano omonimo, edito da Ala Bianca Group, presentato a Sanremo 2024 e che dal titolo al tour.

Una canzone di forte impatto sociale ed emotivo, un argomento – le morti sul lavoro – di cui si parla sempre solo in occasione dei gravi accadimenti ai quali non si pone mai rimedio.

Jannacci e Massini, hanno da tempo consolidato il loro rapporto artistico grazie allo spettacolo teatrale ‘Storie’, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano che li ha visti protagonisti nei maggiori teatri italiani dal 2020.