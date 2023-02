‘L’uomo è uomo’ al Teatro della Visitazione

In scena dal 22 al 26 febbraio a Roma

Debutta in prima assoluta dal 22 al 26 febbraio al Teatro della Visitazione di Roma, ‘L’uomo è uomo’, spettacolo tratto da ‘Il Sindaco del Rione Sanità’ di Eduardo De Filippo, con la regia di Kabir Tavani.

Un trattato di filosofia il cui scopo è quello di porre lo spettatore davanti alla scelta inevitabile di perseguire la giustizia sociale e trovare riparo, quando necessario, nelle Istituzioni.

Esperto capitano nel mare del paradosso, Eduardo sceglie di ambientare la storia nella casa di un uomo “d’onore” che conosce perfettamente le regole “costituite”, ma anche quelle del mondo che lo circonda.

Il nostro antieroe, consapevole dei limiti, si sostituisce allo Stato per proteggere i più deboli, i reietti, chi non ha gli strumenti per comprendere i codici di una società che si muove rapida e spietata.

La messa in scena cerca di valorizzare i concetti fondamentali che Eduardo ha espresso, fondendo il classico al contemporaneo in un adattamento senza tempo che potremmo paragonare alla visione di un buon film su piattaforma.

La regia di Kabir Tavani mette in luce i più grandi dilemmi con cui tutti, almeno una volta nella vita, dobbiamo fare i conti: il leggero confine tra giusto e sbagliato, il concetto antichissimo di onore, omertà e potere sono solo alcuni degli argomenti sul quale quest’opera vuole far riflettere.

Teatro della Visitazione,

Via dei Crispolti, 142, 00159 Roma

Orari spettacolo:

feriali ore 21:00

domenica ore 17:00

Per prenotazioni:

https://www.ciaotickets.com/biglietti/luomo-e-uomo