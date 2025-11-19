‘L’uomo che amava le donne’ all’Ecoteatro

Corrado Tedeschi in scena a Milano il 21 e 23 novembre

Approda all’Ecoteatro di Milano il coinvolgente ed emozionante spettacolo ‘L’uomo che amava le donne’ con Corrado Tedeschi che cura anche testo e regia.

Uno straordinario Corrado Tedeschi farà rivivere con passione ed ironia la sceneggiatura del capolavoro di Truffaut vestendo i panni del protagonista Bertrande Morane, un ingegnere esperto di meccanica che dedica la sua vita all’amore infinito che prova verso le donne, un modo per riscattare l’affetto che sua madre non era mai stata capace di offrigli.

Bertrande e Tedeschi non appartengono alla categoria dei Don Giovanni né a quella dei Casanova, non respirano il piacere della conquista fine a se stessa o la seduzione finalizzata al solo raggiungimento del piacere carnale, in loro si respira il desiderio di amare l’amore in ogni sua forma, con la leggerezza e l’ingenuità di un bambino.

Il racconto accompagnato da musiche ed immagini di grande impatto emotivo, scorre come un sogno ad occhi aperti in cui il vero protagonista si rivela essere l’universo femminile, in tutte le sue indecifrabili sfumature.

Lo spettacolo è un omaggio straordinario alla sensibilità del genio di Truffaut regista, sceneggiatore nonché grande protagonista della Nouvelle Vague francese; arricchito da spunti narrativi e trovate sceniche che sorprenderanno continuamente lo spettatore, grazie alla poliedrica capacità scenica di Tedeschi, un attore dal multiforme ingegno capace di passare con lievità e grazia dai registri comici, a quelli drammatici.

‘L’uomo che amava le donne’ comincia e finisce con un funerale molto intimo, quello del protagonista stesso che rivivrà tutta la sua esistenza e tutte le sue avventure.

Una lucida testimonianza sulla differenza che si prova fra l’amore e l’amare l’idea dell’amore, in cui ogni essere umano sperimenta e trova il proprio modo di essere e di esprimersi, senza giudizio e senza alcuna certezza, ma con una sola verità:

… senza amore non si è niente!

come afferma lo stesso Truffaut.

Ecoteatro

Via Fezzan 11, 20146 Milano

www.ecoteatro.it

venerdì 21 novembre ore 20:45

domenica 23 novembre ore 16:00

Biglietti online su Vivatiket https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-uomo-che-amava-le-donne/272896

Biglietti & Informazioni

Telefono: 0282773651| cell.3405946452 (solo WhatsApp) |

biglietteria@ecoteatro.org