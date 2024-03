‘L’unica donna per me’ al Teatro Golden

In scena a Roma dal 14 al 24 marzo

Coppia nella vita e sul palco per lo spettacolo ‘L’unica donna per me’, pronto al debutto al Teatro Golden di Roma con i due protagonisti Attilio Fontana e Clizia Fornasier in scena dal 14 al 24 marzo.

Quando l’amore è una tempesta la risata è il miglior rifugio ed infatti in questa commedia di Norm Foster, diretta da Luigi Russo, che ha curato anche l’adattamento, troviamo Pietro e Anna in un bistrot.

I due sono stati sposati, ma il matrimonio non ha funzionato. Un susseguirsi di flashback e battute sul passato porta gli spettatori a ‘rivivere’ la loro storia d’amore curiosa e sorprendente, che crea un legame empatico con i due personaggi.

Pietro e Anna sono decisamente diversi, ma complementari e si raccontano con profonda ironia, un pizzico di originalità, alternando momenti di gioia, allegria, amarezza, con un finale tutto da scoprire.

Uno spettacolo delizioso con una coppia d’eccezione, due interpreti ideali per un testo divertente nel quale rispecchiarsi.

Orari spettacolo:

giovedì – venerdì ore 21:00

sabato ore 17.00 e 21:00

domenica ore 17:00

Teatro Golden

Via Taranto, 36

Roma 00182

Contatti:

telefono / WhatsApp 06-70493826

mail info@teatrogolden.it