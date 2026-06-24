Lungomare Napoli, modifiche alla viabilità nell’area di via Partenope

Ordinanza in vigore dal 29 giugno al 29 agosto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Dal 29 giugno al 29 agosto 2026 è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione nell’area pedonale urbana, APU, di via Partenope, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e le scale di via Don Francesco D’Aquino, nonché in via Ugo Foscolo, per consentire i lavori di riqualificazione ciclo-pedonale del lungomare.

In particolare, nel tratto di via Partenope compreso tra via Ugo Foscolo e le scale di via Don Francesco D’Aquino è istituito il divieto di transito veicolare.

Nel tratto tra piazza Vittoria e via Ugo Foscolo:

• è consentito il transito ai veicoli di cantiere e ai veicoli autorizzati già previsti dalle vigenti disposizioni;

• è istituito il senso unico di marcia con direzione da piazza Vittoria a via Ugo Foscolo;

• all’altezza di via Ugo Foscolo è previsto l’obbligo di svolta a sinistra.

In via Ugo Foscolo:

• è istituito il senso unico di marcia da via Partenope a via Chiatamone;

• per i veicoli in immissione su via Chiatamone è disposto l’obbligo di svolta a destra;

• è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta su un lato della carreggiata;

• le aree di sosta saranno riorganizzate con passaggio da parcamento a spina a parcamento parallelo.

Ordinanza