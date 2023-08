Luna Rossa Prada Pirelli conferma AMG Official Tent Structure Supplier

Il team si rivolge nuovamente alla ditta spagnola per la base di Barcellona

Pienamente soddisfatti della base realizzata ad Auckland per la 36a America’s Cup – presented by Prada, Luna Rossa Prada Pirelli ha deciso di rivolgersi nuovamente all’azienda spagnola AMG Event Services per realizzare la struttura che ospiterà il team a Barcellona, Spagna, durante la 37a edizione di Coppa America e i relativi eventi preliminari.

Cuore operativo del team, la base è un elemento fondamentale in una Campagna di Coppa, perché deve garantire il pieno e costante svolgimento di tutte le attività previste, in ambienti confortevoli ed efficienti, studiati per rispondere alle esigenze dei vari dipartimenti.

AMG Event Services, grazie all’esperienza maturata in oltre 30 anni di lavoro, si è rivelato il fornitore ideale per assicurare una struttura in linea con le aspettative di Luna Rossa Prada Pirelli.

Realizzata ‘custom’ per il challenger italiano da operai specializzati e formati ad hoc per questo progetto, con attrezzature preventivamente testate attraverso una prova di montaggio al simulatore, la base riutilizza parte del materiale già usato ad Auckland, con un notevole risparmio di costi e di tempo, azzerando, contemporaneamente l’impatto ambientale.

Oltre ad essere responsabile della produzione e della costruzione, AMG Event Services è anche incaricato della manutenzione e della supervisione della base di Luna Rossa Prada Pirelli a Barcellona per tutta la durata dell’evento.

Luna Rossa Prada Pirelli Team

Il team Luna Rossa nasce nel 1997 dall’incontro tra l’imprenditore Patrizio Bertelli e lo yacht designer argentino German Frers, che gli propone di lanciare una sfida alla 30a America’s Cup del 2000.

Da allora il team ha preso parte a cinque edizioni dell’America’s Cup, vincendo per ben due volte le regate di selezione dei Challenger – la Louis Vuitton Cup nel 2000 e la PRADA Cup nel 2021 – e disputandone la finale nel 2007 e nel 2013.

Nel Match finale della 36a America’s Cup presented by PRADA contro il Defender Emirates Team New Zealand, il team Luna Rossa Prada Pirelli ha registrato il miglior punteggio di uno sfidante italiano nella storia dell’America’s Cup.

Luna Rossa rappresenterà nuovamente lo yacht club Circolo della Vela Sicilia nella sfida alla 37a edizione dell’America’s Cup, che si terrà a Barcellona, in Spagna, a settembre e ottobre del 2024.