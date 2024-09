Luna Rossa chiude i Round Robin in seconda posizione

Round Robin – Day 08

Riceviamo e pubblichiamo.

L’ultima giornata dei Round Robin della Louis Vuitton Cup si conclude con una sconfitta per Luna Rossa che, a causa di un’avaria in prepartenza, non riesce a disputare il match con Alinghi e perde poi la regata di spareggio con i britannici di Ineos Britannia.

Il team italiano chiude i primi gironi eliminatori in seconda posizione dietro il team GBR.

Con un giorno di ritardo rispetto al calendario, a causa delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, gli ultimi match dei Round Robin della Louis Vuitton Cup si corrono in condizioni ancora marginali per gli AC75, a causa del vento debolissimo e dell’onda residua sul campo di regata.

In fondo alla classifica generale, Orient Express Racing Team è il primo challenger ad essere eliminato.

Match #29 – ITA vs SUI

Un problema al foil di dritta impedisce a Luna Rossa di manovrare ed entrare nel box di prepartenza. Costretta a proseguire mure a dritta, senza la possibilità di invertire la rotta, la barca attraversa il boundary di oltre 100 mt e viene squalificata al segnale preparatorio.

Vincitore: SUI (+1)

Match #31 – GBR vs ITA

Partita bene sulla destra del campo, Ineos Britannia si allunga presto su Luna Rossa, consolidando il vantaggio al primo cancello. L’equipaggio italiano fa il possibile per recuperare il gap, ma le condizioni meteo complesse e la barca avversaria rendono impossibile colmare la distanza e ribaltare la situazione.

Vincitore: GBR (+1)

L’equipaggio odierno di Luna Rossa comprendeva Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone con Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. I cyclor erano Bruno Rosetti, Cesare Gabbia, Nicholas Brezzi ed Emanuele Liuzzi.

Guarda le regate live su www.lunarossachallenge.com.