Luminarie di Natale 2024, Comune Napoli pronto

Bando di gara scade il 17 settembre. Ancora una settimana per la sponsorizzazione delle aziende

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Comune chiama a raccolta importanti aziende locali per valorizzare la loro attività e, nel contempo, abbellire la città con luminarie e alberi di Natale.

È questo l’obiettivo dell’avviso pubblico per l’acquisizione di sponsorizzazioni che mira ad integrare i fondi già stanziati dal Comune stesso e dalla Città Metropolitana, per garantire l’atmosfera natalizia con la suggestione delle luminarie in tutta la città.

Impossibilitata con rammarico a dare seguito ad un protocollo sottoscritto con la Camera di Commercio che avrebbe dovuto affiancarsi nel finanziamento delle luminarie, l’Amministrazione comunale si è messa al lavoro autonomamente fin da prima dell’estate per offrire ai Napoletani e ai turisti che giungeranno nel periodo natalizio, un’immagine della città in linea con il periodo festivo.

Due le linee di azione seguite.

Grazie alle risorse messe a disposizione Comune e Città Metropolitana è stata avviata una procedura di gara per la progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e successivo smontaggio delle installazioni luminose che resteranno attive nel periodo che va dall’8 dicembre prossimo al 10 gennaio 2025.

La città è stata divisa in quattro lotti accorpando le Municipalità, in maniera da garantire una copertura capillare del territorio. La scadenza del bando di gara è il 17 settembre.

Per integrare installazioni luminose e alberi di Natale che verranno collocati da chi si aggiudicherà l’appalto, il Comune ha deciso di ricorrere alle sponsorizzazioni. Il 13 settembre si chiuderanno i termini per l’adesione da parte dei privati.

Le aziende che decideranno di raccogliere l’invito dell’Amministrazione dovranno presentare proposte che mirino a rendere più belle e attrattive le strade della città, mediante installazioni luminose che in modo uniforme creino l’atmosfera natalizia nei diversi quartieri, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale.

Gli sponsor godranno di un sicuro ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio nome o marchio attraverso le iniziative natalizie del Comune.

L’Assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato afferma: