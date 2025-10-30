L’ultimo saluto a Mimmo Jodice, maestro della  luce

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Al Maschio Angioino è stata oggi allestita la camera ardente per Mimmo Jodice, il grande fotografo napoletano scomparso martedì scorso all’età di 91 anni. Nel servizio il regista Mario Martone ricorda l’amico artista.
In primavera il Comune di Napoli aveva inaugurato la retrospettiva ‘Napoli Metafisica’, dedicata all’opera fotografica di Mimmo Jodice messa a confronto con l’immaginario di Giorgio De Chirico.