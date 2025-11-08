‘L’ultimo respiro di Gaza’ alla Dimora del Prete

Il 23 novembre presso la Dimora del Prete a Venafro (IS), lo scrittore e giornalista Naim Abu Saif presenta il suo libro testimonianza

Domenica 23 novembre alle ore 17:00 presso la Dimora del Prete, Venafro (IS), si terrà la presentazione de ‘L’ultimo respiro di Gaza‘, il libro testimonianza di Naim Abu Saif, giovane autore palestinese sopravvissuto ai bombardamenti nella Striscia di Gaza e in seguito rifugiato in Italia.

Incontro aperto alla cittadinanza, dedicato alla parola come atto di resistenza e alla memoria come forma di sopravvivenza.

Ogni frase che scrive è un tentativo di medicare una ferita, ogni capitolo un respiro dopo un lungo annegare nel silenzio della guerra.

Le pagine del libro non sono scritte con l’inchiostro, ma con una memoria intrisa di polvere e sangue. Abu Saif racconta come, spesso nel buio e alla sola luce di un telefono minacciato di spegnersi, la scrittura sia stata il suo ultimo ossigeno in un mondo senza aria.

Giunto a Torino, ha compreso che la sopravvivenza non coincide con la vita: il corpo fugge dalla guerra, ma l’anima resta smarrita tra le macerie. Anche tra le aule universitarie e le lezioni di diritto e filosofia, dentro di lui continuava a risuonare la voce di Gaza – un continuo sibilo tra una parola e l’altra.

Naim non scrive per raccontare la guerra, ma ciò che resta dell’essere umano dopo di essa: l’attimo in cui la paura incontra la speranza; la parola che nasce da sotto una pietra spezzata; una madre che cerca rifugio per i suoi figli tra le rovine; un giovane che legge nell’oscurità per non dimenticare di essere vivo; una città che respira nonostante tutto, e resiste con un silenzio che somiglia a un miracolo.

Abu Saif afferma:

Gaza non è il soggetto dei miei racconti è il mio luogo d’esistenza. È la fiamma che mi ha insegnato che la parola è più forte del bombardamento, e che a volte lo scrittore può essere l’ultimo a salvarsi: non con il corpo, ma con la voce.

In Italia, l’autore trova protezione e nuova linfa per trasformare il dolore in arte.

Scrive non per fuggire dalla memoria, ma per liberarla.

‘L’ultimo respiro di Gaza’ non è una storia di distruzione, ma di ostinazione alla vita.

Non è il racconto di una città bombardata, ma di un’anima che rifiuta di morire.

È la testimonianza che, tra le macerie, può nascere la luce; e dalla morte, uno scrittore.

Ingresso libero, gradita prenotazione.

Per informazioni e contatti:

anothercoffeestories@gmail.com