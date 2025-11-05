‘L’ultimo Pasolini – Salò Kabarett’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma l’8 e 9 novembre
In scena al Teatro di Documenti di Roma l’8 e 9 novembre ‘L’ultimo Pasolini – Salò Kabarett’, regia di Alfredo Traversa con Alfredo Traversa e Tiziana Risolo.
Due attori sul palco, due cantastorie d’altri tempi, tra siparietti e fraintendimenti, raccontano il Poeta in un lavoro di racconto e ricucitura in cui è vietato censurarsi.
Pasolini trascorse l’ultima settimana di vita a Lecce e per sempre sarà collegato al Sud, a Grottaglie, per l’ultimo sequestro dello scandaloso film ‘Salò’.
Ma chi aveva deciso di far sequestrare il film? E perché? Cosa accadeva in Italia, e in particolare nella cittadina delle ceramiche, mentre Pasolini veniva processato e poi ucciso?
L’autore, attore e regista Alfredo Traversa, attraverso un lavoro di ricerca, effettuando delle interviste a coloro che negli anni 70 c’erano e testimoniarono, porta alla luce verità e coincidenze finora sottaciute o non colte.
Tutto questo, in quella Taranto che vedrà il debutto come poeta di Pasolini in un premio presieduto da Giuseppe Ungaretti, in quella Taranto dove Pasolini tornò facendo i bagni, in quella Taranto dove ora sorge la grande industria d’acciaio.
Tiziana Risolo interpreta a tratti Laura Betti, sua sposa non di carne, anima incredula di un popolo che ancora si interroga sul perché di un così brutale omicidio.
Orari:
sabato 8 novembre ore 19:30
domenica 9 novembre ore 18:00
Costo biglietto:
intero €12
ridotto €10
tessera €3
Teatro di Documenti
via Nicola Zabaglia, 42
00153 Roma
tel.06/45548578
cell.328/8475891
teatrodidocumenti@libero.it