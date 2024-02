‘L’ultima notte di Cabiria’ al Teatro Kopò

In scena a Roma il 3 e 4 febbraio

Il 3 e 4 febbraio, al Teatro Kopò a Roma, va in scena lo spettacolo ‘L’ultima notte di Cabiria’, scritto e interpretato da Elisabetta Tulli, con la regia di Giuseppe Brancato.

Dopo il riconoscimento nazionale de ‘Le ragazze di via Savoia, 31’ Elisabetta Tulli, interprete di diversi musical di rilievo nazionale come Rosie in ‘Mamma mia!’ ed Andrea Calandrini, compositore e direttore d’orchestra di molti musical del Teatro Nazionale di Milano, come l’attuale ‘Chicago’, tornano a lavorare insieme per cimentarsi in una nuova storia, una storia vera, odierna, la storia irrisolta di Antonietta Longo.

I punti fermi del monologo sono la musica originale, che fornisce allo spettacolo la connotazione di musical da camera, la Roma degli anni Cinquanta di cui siamo ancora fortemente figli, un fatto di cronaca che tenne i lettori di tutte le riviste italiane incollati alle incertezze quotidiane di questo primo femminicidio post bellico del Lazio e le donne sempre indagate da Elisabetta Tulli nelle loro manie, leggerezze e dolori.

La storia di Antonietta Longo, che Elisabetta Tulli tenta di ricostruire grazie anche all’aiuto del pronipote, Giuseppe Reina, autore del libro:

‘Io sono Antonietta’ fece talmente clamore negli anni Cinquanta da ispirare Federico Fellini per il personaggio della protagonista ne ‘Le notti di Cabiria’, da qui il titolo. La vera Cabiria è Antonietta, ma il finale è diverso.

