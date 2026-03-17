Luigi Palermo nuovo Segretario Provinciale della UGL Salute Trapani

Riceviamo e pubblichiamo.

Luigi Palermo è stato nominato nuovo Segretario Provinciale della UGL Salute Trapani.

Una scelta che punta sulla competenza e sulla conoscenza profonda del territorio, con l’obiettivo di consolidare la presenza del sindacato all’interno delle strutture sanitarie della provincia di

Palermo, che vanta una solida esperienza maturata nel territorio, assume la guida con una strategia chiara: trasformare l’ascolto in soluzioni concrete per tutti gli operatori del comparto, dai grandi ospedali ai servizi territoriali, alla sanità privata.

Il neosegretario ha accolto la nomina delineando le priorità del suo mandato, incentrate sulla tutela reale e sulla valorizzazione professionale.

Ha dichiarato:

Vogliamo costruire un sindacato aperto e incisivo, capace di instaurare con l’amministrazione un dialogo fermo e orientato ai fatti, non alle promesse.

Dalla Segreteria regionale arriva l’incoraggiamento di Franco Scaduto:

E anche il Segretario nazionale Gianluca Giuliano ha salutato la nuova nomina.

A Luigi Palermo vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la Federazione.

Siamo certi che saprà interpretare al meglio i valori della UGL, mettendo al centro la dignità dei lavoratori e la qualità dei servizi, in un momento storico in cui la sanità ha bisogno di figure autorevoli e presenti concretamente al fianco dei lavoratori.