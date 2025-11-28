Luigi Grispello riconfermato nell’Ufficio di Presidenza dell’AGIS

Rappresenterà le Unioni Regionali dell’Associazione
Luigi Grispello è stato riconfermato tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’AGIS Nazionale, con l’incarico di rappresentare le Unioni Regionali dell’Associazione.
La rielezione è avvenuta durante la recente assemblea, tenutasi nella sede romana, che ha confermato Francesco Giambrone alla Presidenza dell’AGIS per il prossimo triennio.
Figura di spicco nel panorama delle attività cinematografiche e teatrali, l’avvocato Grispello – Presidente dell’Unione AGIS della Campania dal 2000 – ricopre numerosi incarichi di grande responsabilità nel settore dello spettacolo.
Luigi Grispello dichiara:
Il nostro settore sta attraversando un momento di grave difficoltà che coinvolge operatori e imprese a livello nazionale. Tale complessa situazione si acuisce nel Mezzogiorno, dove il notevole divario nella distribuzione delle risorse pubbliche esaspera la crisi.
Per questo, il nostro impegno è volto a suggerire e sostenere tutte le azioni necessarie che favoriscano il riequilibrio territoriale, un obiettivo cardine della Legge 106/2022 – Codice dello Spettacolo, il cui Decreto Legislativo attuativo è ancora in corso di definizione.
Insieme a Luigi Grispello, completano l’Ufficio di Presidenza dell’AGIS Nazionale Fulvio Macciardi, Luciano Messi, Lanfranco Li Cauli, Massimo Biscardi, Gilberto Santini, Patrizia Coletta, Bruno Sconocchia, Francescantonio Pollice, Antonio Buccioni, Domenico Dinoia e Pierluigi Cecchin.
L’incarico di V icepresidente è assunto da Marco Parri, riconfermato anche alla guida di Federvivo.