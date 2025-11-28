Luigi Grispello riconfermato nell’Ufficio di Presidenza dell’AGIS

Riceviamo e pubblichiamo.

Luigi Grispello è stato riconfermato tra i componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’AGIS Nazionale, con l’incarico di rappresentare le Unioni Regionali dell’Associazione.

La rielezione è avvenuta durante la recente assemblea, tenutasi nella sede romana, che ha confermato Francesco Giambrone alla Presidenza dell’AGIS per il prossimo triennio.

Figura di spicco nel panorama delle attività cinematografiche e teatrali, l’avvocato Grispello – Presidente dell’Unione AGIS della Campania dal 2000 – ricopre numerosi incarichi di grande responsabilità nel settore dello spettacolo.

Luigi Grispello dichiara:

Il nostro settore sta attraversando un momento di grave difficoltà che coinvolge operatori e imprese a livello nazionale. Tale complessa situazione si acuisce nel Mezzogiorno, dove il notevole divario nella distribuzione delle risorse pubbliche esaspera la crisi.

Per questo, il nostro impegno è volto a suggerire e sostenere tutte le azioni necessarie che favoriscano il riequilibrio territoriale, un obiettivo cardine della Legge 106/2022 – Codice dello Spettacolo, il cui Decreto Legislativo attuativo è ancora in corso di definizione.