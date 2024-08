L’UGL Chimici e Cartai cresce a Fabriano (AN) e nelle Marche

Riceviamo e pubblichiamo.

Cresce la rappresentanza sindacale dell’UGL Chimici sul territorio marchigiano, così come la presenza nelle vertenze più importanti che riguardano il territorio, a cominciare da quella che coinvolge il gruppo Fedrigoni.

Nelle scorse ore il Vice Segretario Nazionale UGL Chimici Enzo Valente, si è recato a Fabriano per incontrare il neo-eletto Segretario Regionale delle Marche UGL Chimici e Cartai, Paolo Pierantoni.

Focus dell’incontro sul settore della carta, e in particolare sulla possibile vendita dell’area Marche da parte del gruppo Fedrigoni.

Enzo Valente ha dichiarato:

La crescita esponenziale di queste settimane rappresenta per noi motivo di grande vanto, e al contempo, ci riempie di ulteriori responsabilità viste le notizie che sono circolate in questi giorni sul futuro degli stabilimenti delle ex Cartiere Miliani Fabriano, Pioraco e Castelraimondo.

L’UGL in queste ultime settimane è cresciuta in termini di iscritti in questo territorio e l’incontro di oggi è servito anche per programmare le attività che verranno messe in atto dopo la pausa estiva.

Soddisfatto per quanto realizzato in queste poche settimane anche il Segretario Regionale UGL Paolo Pierantoni:

Stiamo lavorando per crescere in questo territorio dove la carta è nel DNA delle aziende, della nostra comunità, e anche per questo manifestiamo, ed evidenziamo, l’assenza della politica in questa fase, in cui, il sostegno alle iniziative sindacali non dovrebbe mancare.

Dobbiamo evitare gli errori del passato e per questo abbiamo la necessità di dover lavorare all’unisono ad un risultato finale che sia positivo per tutti, nella consapevolezza che non è possibile continuare ad essere nelle mani di un gruppo finanziario il cui unico scopo è solo di assorbire risorse lasciando dietro di sé il nulla.

Abbiamo necessità di portare la questione della vendita della Cartiere dell’area Marche del gruppo Fedrigoni nelle sedi opportune, non può passare sottotraccia un’operazione di questo tipo, per l’importanza che ha Fabriano nel settore della carta in Italia.

Pretendiamo che qualora ci sia la vendita, quest’ultima possa essere fatta sotto l’attenzione di tutte le istituzioni locali, regionali e nazionali e che essa avvenga attraverso garanzie precise di tutela dei perimetri e dei livelli occupazionali. Abbiamo bisogno di un gruppo con un progetto industriale valido.