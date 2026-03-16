Ludoteca e sala giochi abusive sequestrate dalla Polizia Locale Napoli

Accertate numerose violazioni amministrative e penali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale ha condotto, negli ultimi giorni, alcuni controlli specifici, finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e, in modo particolare, alla protezione dei minori e degli utenti più vulnerabili.

In due distinte operazioni sono state sequestrate una struttura ludica abusiva destinata ai bambini e una sala giochi irregolare. Accertate, inoltre, numerose violazioni amministrative e penali.

In piazza Nazionale, gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo hanno scoperto all’interno di un locale di somministrazione una struttura ludica del tipo playground composta da moduli imbottiti e percorsi di gioco su più livelli, destinata all’intrattenimento dei minori. Per accedere era previsto il pagamento di un ticket di tre euro.

Gli accertamenti hanno evidenziato l’assenza della licenza per pubblico trattenimento e della certificazione di agibilità. La struttura è stata quindi sottoposta a sequestro preventivo mentre il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Un controllo amministrativo condotto dall’Unità Operativa Secondigliano presso un bar in via di Miano ha portato all’accertamento di rilevanti irregolarità.

Gli agenti hanno contestato cinque violazioni amministrative, tra cui l’occupazione abusiva di suolo pubblico, la presenza di insegne e tenda solare non autorizzate, la mancata esposizione della cartellonistica relativa ai sistemi di videosorveglianza e irregolarità nella diffusione sonora.

Al piano superiore del locale, poi, è stata rinvenuta una sala giochi abusiva di circa 90 metri quadri, con tavoli, sedie, un biliardino, un tavolo da biliardo e undici apparecchi da intrattenimento tipo slot machine privi di autorizzazioni, nove dei quali accesi e funzionanti senza collegamento alla rete di controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Era assente anche la tabella dei giochi proibiti prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante gli accertamenti è stato scoperto un allaccio elettrico abusivo ed è stato quindi disposto il distacco immediato della fornitura.

Il titolare è stato sanzionato e deferito all’Autorità Giudiziaria per esercizio di giochi d’azzardo, installazione di apparecchi da gioco senza titolo e furto aggravato di energia elettrica.

Gli agenti hanno inoltre proceduto al sequestro preventivo delle undici apparecchiature e del locale adibito a sala giochi, mentre sono in corso ulteriori verifiche su possibili irregolarità edilizie.