Ludopatia: al via l’Osservatorio regionale in Campania

EGP – FIPE: ‘Bene coinvolgere gli operatori della filiera nell’attività di prevenzione. Ribadiamo il nostro impegno anche a livello nazionale’

Riceviamo e pubblichiamo.

Formulare indirizzi e proposte alle istituzioni regionali per prevenire e curare il Disturbo da Gioco d’Azzardo, chiamando in causa per la prima volta a livello nazionale tutti gli attori coinvolti: delegati degli organi di Governo e consiliari, ASL regionali, ANCI, terzo settore sociale, concessionari e operatori dei giochi pubblici.

Nasce con questo obiettivo l’Osservatorio regionale dedicato allo specifico tema, insediatosi oggi, 3 luglio, presso il Consiglio regionale della Campania come previsto dalla L.R. 2 del 2020.

Dichiara il Presidente di EGP – FIPE, Emmanuele Cangianelli, rappresentante nell’Osservatorio delle organizzazioni di filiera di Confcommercio: